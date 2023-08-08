Не ракетами єдиними. Як вчені з NASA у Флориді підтримують акуляче лігво біля місцевого узбережжя

Це місце буквально кишить акулами — у прибережних водах мешкають майже два десятки різних типів хижаків.

Космічний центр імені Кеннеді NASA, розташований на Космічному узбережжі, населеному акулами, активно сприяє збереженню морського середовища і дослідженням. У той час як популяції акул по всьому світу скорочуються, хижаки в цьому місці активно процвітають, пише Sci Tech Daily.

Дослідники зазначають, що попри всі побоювання зіткнення людей з акулами, зокрема й напади, тут відносно рідкісні, що розвіює зловісну репутацію цих вищих хижаків.

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Задовго до того, як Космічний центр Кеннеді NASA став домом для запуску ракет у космос, у навколишніх водах мешкали одні з головних хижаків на Землі. Люди, які регулярно катаються на човнах, ловлять рибу або плавають у довколишніх лагунах і пляжах, нерідко помічають акул, які живуть своїм найкращим життям поруч із ракетами, що відправляють астронавтів у космос. Тепер дослідники зібрали кілька захопливих фактів про те, як хижаки живуть у цьому акулячому лігві.

18 різних типів акул

Дослідники зазначають, що в цих водах офіційно зареєстровано 18 різних типів акул, серед яких:

американська довгорила акула; чорноноса сіра акула; чорнопера акула; акула-лопата; тупорила акула; темна акула; велика біла акула; гігантська акула-молот; лимонна акула; акули-няньки; сіро-блакитна акула; звичайна піщана акула; сіра акула короткоплавцева; лисяча акула; тигрова акула.

При цьому найпоширенішими в місцевих лагунах вважаються бичачі акули. Дослідники помітили, що прибережні води стали популярним місцем у самок для народження і виховання дитинчат.

Місце відродження популяцій

Морські біологи, які працюють у NASA, регулярно спостерігають за місцевими водами. Біологи не тільки стежать за тим, щоб NASA дотримувалося правил, що стосуються видів, що зникають, і морського рибальства, а й допомагають мінімізувати вплив космічної програми на місцеву дику природу і середовище проживання.

Крім того, дослідники тут працюють над створенням культури збереження. Варто зазначити, що у них це виходить, оскільки по всьому світу вчені фіксують скорочення популяцій хижаків, тоді як у місцевих водах акули процвітають.

Використання акустичної телеметрії та безпілотних планерів

Дослідники Центру Кеннеді регулярно маркують акул унікальними звуковими передавачами та випускають їх на волю. У міру пересування хижаків, біологи збирають дані про їхні переміщення з підводних приймачів, що дає уявлення про те, як живуть ці види й куди прямують у той чи інший період року.

Приводяться в дію сонцем і хвилями, безпілотні океанські планери розширюють діапазон обстежуваних районів, передаючи дані назад через супутник.

У місцевих водах мешкають 18 типів акул Фото: NASA

Зростання місцевих популяцій

Дослідницькі дані свідчать про те, що в різних куточках світу акулячі популяції неухильно скорочуються, проте в місцевих прибережних водах хижаки, схоже, почуваються набагато краще.

Вчені зазначають, що акули на Землі почуваються погано з різних причин, зокрема через надмірний вилов. Належне розуміння та управління поблизу Кеннеді допомагають збільшити чисельність більшості видів акул у цьому районі, приносячи користь місцевій екосистемі.

Рідкісні напади

Згідно з Міжнародним досьє про напади акул (ISAF) Флоридського музею природної історії, у 2022 році в усьому світі було зареєстровано 57 неспровокованих укусів акул, що на 16 менше, ніж роком раніше. При цьому 41 з них зареєстровано у США, зокрема 16 у Флориді та тільки один в окрузі Бревард, де розташований Центр Кеннеді.

Статистика свідчить, що з 1882 року в Бреварді було підтверджено 156 укусів акул — більше, ніж у будь-якому іншому окрузі Флориди, за винятком Волузії — 343. У середньому тут реєструють трохи більше одного укусу акули.

Смерті від нападу акул вкрай рідкісні

За даними ISAF, у Флориді зареєстровано 10 підтверджених смертей від укусів акул з 1900-х років і жодного з 2010 року. При цьому зареєстровано лише один випадок із летальним результатом у Бреварді — він стався 1934 року.

Статистика свідчить про те, що ризик загибелі від акул становить менш як 1 випадок на 4 мільйони. Для порівняння, у людини набагато більше шансів померти від феєрверка, аварії поїзда, блискавки, впливу спеки або сонця, а також переохолодження або аварії на велосипеді.

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