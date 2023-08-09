Їх залишилося всього 10: найрідкіснішого морського ссавця на Землі оголосили таким, що вимирає

Міжнародна китобійна комісія випустила перше за всю 70-річну історію попередження про вимирання.

Вимирання стає реальною загрозою, з якою стикаються незліченні істоти у тваринному морі. Тепер, вперше за 70-річну історію Міжнародна китобійна комісія (IWC) випустила перше попередження про вимирання, пише IFLScience.

За словами віцеголови наукового комітету IWC, докторки Ліндсі Портер, вони з колегами хотіли, щоб попередження про вимирання дійшло до ширшої аудиторії, і щоб людство нарешті зрозуміло, наскільки все серйозно. Під загрозою вимирання опинилися найкрихітніші та найрідкісніші на Землі ссавці — вакіти. Учені попереджають, що в усьому світі їх залишилося всього 10.

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Вакіти, або каліфорнійські морські свині, вважаються найменшими з усіх видів китоподібних, які нині живуть: їхня довжина становить лише від 1,2 до 1,5 метрів. Представники цього виду зустрічаються лише в Каліфорнійській затоці, і тепер учені вважають, що їх залишилося лише 10. Зазначимо, що ще 2017 року популяція каліфорнійських морських свиней налічувала три десятки особин.

Основною причиною скорочення популяції називають те, що рибалки використовують зяброві сітки — спеціалізовані плоскі сітки, які використовують для незаконного полювання на рибу тотоаба, яку продають на чорному ринку традиційної китайської медицини.

Дослідники зазначають, що останні 30 років вони неодноразово попереджали про те, що вакіти перебувають на межі зникнення через заплутування в цих мережах, але це, на жаль, ніяк не допомогло. Останні кілька десятиліть вчені не покладаючи рук працювали над відновленням популяції, використовуючи різні методи. Наприклад, для виявлення ссавців використовували дельфінів, навчених ВМС США, а також робили спроби спіймати та перемістити вакіт в морський притулок, що охороняється. На жаль, вченим довелося відмовитися від програми розведення в неволі, після загибелі однієї спійманої самки.

За словами Портер, попри те, що існує вельми реальна ймовірність, що цей найменший ссавець на Землі вимре за нашого життя, є і позитивні новини. За словами дослідників, у травні 2023 року вони спостерігали групу вакіт, серед яких було одне нове дитинча каліфорнійських морських свиней. Вони не перестали розмножуватися, і це все ж дає якусь надію.

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