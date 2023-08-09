Пішли на карантин. Учені виявили дивну соціальну поведінку серед тюленів

Дослідники вважають, що зберігаючи дистанцію тварини намагаються уникнути поширення хвороб серед морських ссавців.

Океан величезний і в ньому живуть тисячі різних видів тварин, які не перестають дивувати вчених донині. Цього разу під час проведення перепису сірих і звичайних тюленів учені помітили дещо незвичне в їхній поведінці — здавалося, тварини витримують соціальну дистанцію, пише The Guardian.

Під час дослідження вчені з Королівського товариства використовували аерофотографування, щоб порівняти колонії звичайних тюленів із сірими. Спостерігаючи за тваринами, вчені помітили, що звичайні тюлені тримаються на більшій відстані від своїх сусідів, ніж сірі тюлені. За словами провідного автора звіту Йеруна Хекендейка, дослідники припускають, що така поведінка стала "еволюційною відповіддю на сприйнятливість до вірусів".

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Річ у тім, що наразі вчені спостерігають катастрофічні показники пташиного грипу, які викликають серйозну занепокоєність дослідників з приводу поширення серед диких тварин. Автори звіту вважають, що виявлена ними поведінка може мати важливі наслідки для методів відстеження спалахів.

Дослідники зазначають, що в минулому велика кількість морських тюленів стикалися з катастрофічними спалахами хвороби, наприклад:

1988, 2002 вірус фоцинової чуми спустошив популяцію, скоротивши її вдвічі;

1988 близько 18 000 морських тюленів загинули від чуми у Великій Британії та Європі.

Водночас учені спостерігали, що сірі тюлені залишилися відносно неушкодженими. За словами Хекендейка, багато сірих тюленів насправді також були інфіковані, проте не так сильно, як звичайні. Дослідники припускають, що це насправді могло сприяти поширенню вірусу — тварини переносять його, однак при цьому можуть вільно переміщатися. Також Хекендейк вказав на нещодавні докази того, що знижена сприйнятливість сірого кольору має "генетичне підґрунтя".

Тепер учені вважають, що соціальне дистанціювання, яке було помітне серед звичайних тюленів, насправді може виявитися пам'яттю про минулі серйозні спалахи вірусу. Більш ранні дослідження вже показали, що сірі тюлені більш стійкі до респіраторних вірусів, ніж звичайні. Саме тому вчені вважають, що поведінка звичайних тюленів може бути зумовлена старими епідеміями.

Раніше Фокус писав про те, що тюлені з антенами на головах допомогли вченим розгадати загадку Антарктики.