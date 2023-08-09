Підстерігає в кожній булочці: вчені пов'язали глютен із запаленням мозку

Дослідники кажуть, що такі пошкодження мозку можуть призводити до зайвої ваги та високого рівня цукру в крові.

Уже давно відомо, що глютен негативно впливає на травний тракт і масу тіла. Тепер же вчені з Нової Зеландії вперше пов'язали глютен із запаленням головного мозку, пише New Atlas.

У дослідженні, яке проводилося на мишах, з'ясувалося, що в гризунів, які споживали 4,5% глютенової дієти, з'явилося запалення в гіпоталамічній ділянці мозку. Ця ділянка мозку відіграє важливу роль у метаболічних функціях організму, наприклад, у регуляції рівня цукру в крові.

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"Миші є чудовою моделлю для вивчення людської фізіології, бо мають схожу кровоносну систему, репродуктивну, травну, гормональну та нервову системи. Цілком можливо, що таке ж запалення, яке було виявлено в мишей, може розвинутися і в людей", — каже провідний дослідник із Університету Отаго Алекс Тапс.

"У мозку існують два типи імунних клітин, схожих на макрофаги в крові. Вони називаються астроцити й мікроглія. Ми з'ясували, що глютен, а також дієта з високим вмістом жирів (HFD) збільшують кількість імунних клітин. Додавання глютену до нормальної дієти збільшувало кількість клітин тією ж мірою, як якби мишей годували HFD. Коли ж до глютену додавали продукти з високим вмістом жирів, кількість імунних клітин збільшувалася ще більше", — підкреслює дослідник.

Учені поки точно не можуть назвати причину такого запалення, але воно може бути якось пов'язане з екстремальною реакцією імунної системи, як у випадку з глютеновою хворобою.

"Для нас це абсолютно нове відкриття, тому ми поки що не знаємо, чому так відбувається. Можливо, до такої імунної відповіді призводять елементи в глютені, які погано переробляються організмом", — припускає автор дослідження.

Поки що отримані дані залишаються попередніми та потребують перевірки під час подальших досліджень. Але вони підтверджують те, наскільки складною є чутливість до глютену і наскільки далекосяжними можуть бути наслідки для здоров'я.

"Якщо глютен призводить до запалення гіпоталамуса в людей і, отже, до пошкодження головного мозку, тоді негативними наслідками всього цього будуть збільшення маси тіла та порушення регуляції цукру в крові", — зазначає Алекс Тапс.

Але є й хороші новини: немає підстав повністю відмовлятися від хліба, якщо у вас немає проблем із перетравленням глютену.

"Наше дослідження не говорить, що глютен шкідливий абсолютно для всіх. Для людей, які нормально переносять глютен, відмова від нього може мати негативні наслідки. Наприклад, часто безглютенові продукти з високим ступенем переробки містять мало необхідної клітковини та багато шкідливого цукру", — підсумував експерт.