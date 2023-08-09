Надзвичайно нестабільні. Учені розповіли, чому не варто писати повідомлення під час ходьби

Це може виявитися очевидним, але вчені кажуть, що наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж ми могли б припустити.

Немає нічого дивного в тому, що текстові повідомлення під час ходьби підвищують імовірність падіння. Однак новий експеримент показує, що все набагато гірше, ніж ми могли б собі уявити, пише Daily Mail.

Дослідники з Університету Нового Південного Вельсу (Австралія) провели експеримент, щоб зрозуміти, як набір текстових повідомлень насправді впливає на можливість падіння. Учені попросили пів сотні молодих людей пройти по вимощеній плиткою доріжці, на якій іноді траплялася слизька плитка.

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Учасники експерименту або проходили по доріжці, не набираючи текстових повідомлень, або набирали текст "Швидка коричнева лисиця перестрибує через ледачого собаку". Результати експерименту свідчать про те, що набір текстових повідомлень збільшує ризик випадкових падінь. Зазначимо, що учасники були пристебнуті ременями безпеки, що фактично запобігало їхньому реальному падінню на землю.

Висновок про те, що набір тексту на телефоні під час ходьби може обернутися падінням, може здатися очевидним, однак датчики руху, прикріплені до учасників, дали змогу зрозуміти, чому це відбувається. Річ у тім, що коли люди записували текстові повідомлення, їхня хода ставала менш стабільною і їм було надзвичайно важко відновити рівновагу.

За словами провідного автора дослідження, нейробіолога й інженера Метью Броді, близько 80% усього населення Землі пересуваються по вулицях із опущеними головами, дивлячись у телефон. І насправді, як показують результати експерименту, це може бути надзвичайно небезпечно.

Тепер автори дослідження припускають, що не зайвим було б для мобільних телефонів мати "блокування текстових повідомлень", яке не дало б змогу людям набирати повідомлення під час руху.

Броді зазначає, що йому хотілося дізнатися, чи є загроза падіння вигаданою, чи все ж таки реальною, і виміряти ризик у спосіб, який можна відтворити. Під час дослідження вчені прикріпили спеціальні датчики руху до голови, тулуба, тазу та ступень учасників експерименту. Далі їх попросили пройти по звичайній плитковій доріжці, сказавши, що жодної загрози немає.

Далі учасники пройшли по ній двічі, і щоразу їх попереджали, що вони можуть або не можуть посковзнутися. В одному з трьох експериментів плитка насправді ковзала. Результати дослідження свідчать про те, що коли люди писали повідомлення та послизалися на доріжці, їхній тулуб розгойдувався більше. Передбачається, що це було пов'язано з тим, що вони були нахилені вперед над своїм телефоном. Автори дослідження вважають, що це ускладнює відновлення балансу.

Під час звичайної ходьби, під час ходьби із загрозою посковзнутися та під час дійсного посковзуввння голова, тулуб і таз людей виявилися менш стійкими, коли вони водночас писали текстові повідомлення.

Результати дослідження також показують, що учасники, які надсилають повідомлення, намагалися ходити обережніше, повільніше та проводити більше часу, стоячи обома ногами на землі. Але, на жаль, ця обережність не зменшувала ризик падіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому люди регулярно дістають смартфон без причини.