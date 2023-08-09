Безсмертний Ingenuity. Вертоліт NASA на Марсі вижив після аварії та зробив знімок свого "друга" (фото)

Марсіанський гелікоптер завершив уже 54-й політ на Червоній планеті, щоб учені могли з'ясувати, чому було перервано 53-й політ.

Протягом кількох місяців NASA не могло встановити стабільний зв'язок із літальним апаратом Ingenuity на Марсі, але згодом ученим це все ж вдалося. Але на цьому проблеми не закінчилися. Під час 53-го польоту вертоліт здійснив несподівану посадку, так і не завершивши свою місію. Попри це Ingenuity зміг піднятися над поверхнею Марса під час 54-го польоту, щоб учені змогли з'ясувати, чому попередню місію було перервано. Крім цінних даних, вертоліт надіслав на Землю зображення свого напарника — марсохода Perseverance, пише Futurism.

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Лише на початку липня фахівці з NASA змогли встановити стабільний зв'язок із літальним апаратом Ingenuity, який уже 2 роки літає над поверхнею Червоної планети. Зв'язок було перервано ще наприкінці квітня, що викликало сильну стурбованість учених.

Марсіанський гелікоптер завершив уже 54-й політ на Червоній планеті, щоб учені могли з'ясувати, чому було перервано 53-й політ Фото: NASA

А 22 липня, як повідомили в NASA тільки зараз, марсіанський вертоліт мав виконати свій 53-й політ на Червоній планеті. Цей політ мав тривати 136 секунд, і за цей час гелікоптер мав пролетіти понад 200 метрів на висоті 5 метрів. Метою цієї місії був збір даних про поверхню однієї з ділянок Марса, щоб ці дані міг використовувати для своїх досліджень марсохід Perseverance. Замість цього гелікоптер пролетів 142 метри за 74 секунди, почав різке зниження та здійснив аварійну посадку. Під час цього маневру літальний апарат запустив спеціальну аварійну програму, яка активується в разі непередбачених обставин.

Для того, щоб з'ясувати, що сталося, вчені 3 серпня дали команду вертольоту здійснити не зовсім стандартний 54-й політ. Це був своєрідний "стрибок" на невелику висоту, який тривав 25 секунд, після чого апарат Ingenuity приземлився назад.

Як показав аналіз отриманих даних, гелікоптер здійснив аварійну посадку минулого разу через проблеми із синхронізацією даних із його навігаційною камерою. Через це літальний апарат не міг точно визначити, де саме він перебуває та як швидко відбувається політ.

Разом із новою інформацією вертоліт надіслав на Землю й знімок марсохода Perseverance, який йому вдалося зробити під час останнього "стрибка". На цій фотографії видно поверхню Марса, і у верхній частині знімка видно марсохід.

Ingenuity зміг піднятися над поверхнею Марса під час 54-го польоту, щоб учені змогли з'ясувати, чому попередня місія була перервана. Крім цінних даних, вертоліт надіслав на Землю зображення свого напарника — марсохода Perseverance. Фото: NASA

За словами вчених, із NASA востаннє аварійна програма в гелікоптера Ingenuity активувалася ще в травні 2021 року через кілька місяців після прибуття двох апаратів на Марс. Відтоді програмне забезпечення літального апарата кілька разів оновлювали, щоб уникнути подібних ситуацій, і тепер, найімовірніше, доведеться зробити те саме.

Учені заявили, що вертоліт готовий до наступних повноцінних польотів, що допоможе в подальших дослідженнях марсіанської поверхні.

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