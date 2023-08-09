Черпають сили із самих глибин Землі: деякі вулкани вивергаються зовсім інакше, ніж ми думали

Дослідники дійшли висновку, що вулкани, як Кілауеа і Мауна-Лоа, використовують зовсім інші "підручні засоби" для виверження.

У новому дослідженні вчені зосередилися на механізмі виверження вулканів, і виявили щось незвичайне — виявилося, що зовсім не всі вулкани вивергаються однаково, пише Live Science.

Вчені провели низку досліджень і дійшли висновку, що вулкани, які знаходяться всередині тектонічних плит Землі, не вивергаються так, як раніше вважали вчені. Насправді магма всередині цих вулканів виштовхується з-під землі вуглекислим газом, а зовсім не водою, як раніше передбачалося. Але навіть це ще не все.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, професора інженерії факультету наук про Землю й атмосферу Корнелльського університету Естебана Газель, вони з колегами також виявили, що такі вулкани черпають магму з набагато глибших запасів Землі. Вважається, що магма цих вулканів зароджується в мантії Землі на глибині від 20 до 30 кілометрів, а зовсім не в зовнішній корі на глибині від 7 до 13 кілометрів.

Дослідники зазначають, що нове відкриття повністю змінює парадигму того, як відбуваються ці виверження. У всіх вулканічних моделях, вивчених вченими раніше, основною рушійною силою виверження переважала вода. Однак, як виявилося, вода має вкрай мало спільного з вулканами, подібними до Кілауеа і Мауна-Лоа. По суті, в цьому випадку рушійною силою є вуглекислий газ, який приносить магму з надр Землі, а зовсім не вода.

Тепер автори дослідження припускають, що саме CO2 може підживлювати цей тип вивержень. Підтвердженням тому факт, що надзвичайно вибухонебезпечні виверження далеко не завжди мають найвищі концентрації води в лаві. І нове дослідження нарешті знайшло цьому пояснення.

Під час дослідження вчені проаналізували склад крихітних кишень розплавленої лави, що потрапили в скелі під час виверження вулкана Піко-ду-Фого. Результати показали, що вони містять велику кількість CO2, який кристалізувався за тиску, що відповідає глибині 20-30 кілометрів.

Естебан Газель зазначає, що нові дані свідчать про те, що магма цих вулканів насправді виходить безпосередньо з мантії та швидко проходить через кору. Передбачається, що це відкриття надалі може допомогти дослідникам зменшити небезпеку, яку становлять виверження цих вулканів.

Зазначимо, що відкриття стосується базальтових вулканів, які розташовані всередині тектонічних плит, а не на їхніх краях. Базальтові вулкани вивергають лаву меншої в'язкості, ніж інші вулкани, а отже, вона більш текуча і рухається швидше. Вчені відзначають, що подібні вулкани можуть бути надзвичайно вибухонебезпечними під час виверження, особливо якщо лава відносно холодна і швидко підіймається на поверхню. Це призводить до утворення кристалів, які потім розкидаються по прилеглому ландшафту.

До слова, базальтові вулкани становлять понад половину всіх вулканів світу, проте вони все ще є менш вивченими, порівняно з тими, які виробляють в'язку лаву. Зазначимо, що найвідомішими прикладами базальтових вулканів вважаються вулкани Кілауеа і Мауна-Лоа на Гаваях, а також Піко-ду-Фого.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як з нового ісландського вулкана виривається "запорошений диявол".