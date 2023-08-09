Без ефекту Ейнштейна не знайшли б. Підтверджено існування найтемнішої галактики у Всесвіті (фото)

За допомогою телескопа Вебба астрономи виявили найбільш тьмяну галактику у відомому Всесвіті. Вона розташована за 13,3 млрд світлових років від нас.

Найперші галактики у Всесвіті випромінювали занадто мало світла, а тому виявити їх було практично неможливо. Але за допомогою космічного телескопа Вебб виявити зірки і галактики, які з'явилися незабаром після Великого вибуху тепер можна. Раніше вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вже оголосили про те, що їм вдалося знайти найтемнішу, тобто таку, що випромінює дуже мало світла, галактику. Тепер же вони повністю підтвердили попередні дані. Галактика отримала назву JD1 і телескопу Вебб вдалося побачити її такою, якою вона виглядала, коли Всесвіту було лише 480 млн років (зараз йому 13,8 млрд років), пише ScienceAlert.

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Найкоротша історія раннього Всесвіту

За словами Гвідо Робертса-Борсані з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, найбільш вирішальним періодом в історії Всесвіту був перший мільярд років його життя.

У перші миті після Великого вибуху вся матерія являла собою гарячий "суп" з елементарних частинок. Через частки секунди відбулося швидке розширення Всесвіту. У результаті космос охолов, і через 380 тисяч років з'явилися перші атоми водню. Але до появи перших зірок Всесвіт був темним.

Перші зірки і галактики з'явилися лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, відбулася іонізація водню і Всесвіт заповнило світло.

Перші зірки і галактики з'явилися лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, відбулася іонізація водню і Всесвіт заповнило світло Фото: Live Science

Найбільш ранні галактики у Всесвіті

Оскільки світло поширюється з однією швидкістю, йому потрібен час, щоб сучасні телескопи спіймали це світло, тому астрономи бачать галактики такими, якими вони були в дуже далекому минулому.

"Щоб світло з центру нашої галактики дісталося до Землі, йому потрібно 27 тисяч років, тому ми бачимо будь-який об'єкт таким, яким він був 27 тисячоліть тому. Але щоб знайти найвіддаленіші галактики, потрібно зловити найвіддаленіше світло", — каже Робертс-Борсані.

Найдальші галактики випромінюють дуже мало світла і здебільшого його видно в інфрачервоному діапазоні. Вчені вважають, що ці найвіддаленіші і найдавніші галактики зіграли найважливішу роль в еволюції Всесвіту.

Галактика JD1 показана на збільшеній ділянці знімка Фото: NASA

Найтьмяніша галактика у Всесвіті

"Насправді про існування галактики JD1, розташованої на відстані в 13,3 млрд світлових років від нас, було відомо з 2014 року. Тоді вчені за допомогою телескопа Габбл виявили об'єкт, який, імовірно, міг бути тьмяною галактикою з раннього Всесвіту", — каже вчений.

Але тільки після того, як телескоп Вебб звернув свій погляд на цей об'єкт, вчені дійшли висновку, що це може бути найбільш тьмяна з усіх відомих галактик. Фокус вже писав про це відкриття, і зараз після проведення додаткових досліджень, астрономи вже точно оголосили про те, що ця галактика випромінює найменше світла у відомому Всесвіті.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Гравітаційне лінзування

Для того, щоб знайти цю галактику, астрономи використовували таке явище як гравітаційне лінзування, про існування якого говорив ще Альберт Ейнштейн. Цей ефект з'являється, коли світло від дуже віддаленого від Землі об'єкта спотворюється під дією гравітації ближчого до нас об'єкта. У результаті це світло посилюється, і астрономи можуть побачити, що ж знаходиться в мільярдах світлових років від нас.

Як уже писав Фокус, на Сонці сталося два дуже потужних вибухи з викидом енергії і плазми. Потік випромінювання вже вдарив по нашій планеті, тепер же вчені очікують удару від потоку плазми, що призведе до появи геомагнітної бурі.