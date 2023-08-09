Крим-Конго геморагічна гарячка: жителів Європи попередили після загибелі жінки від крововиливу очей

Уперше захворювання виявили в Криму 1944 року, зараз воно зустрічається в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в низці країн Азії.

Влада Великої Британії попередила своїх громадян, які збираються на відпочинок до Європи в серпні, про небезпеку Крим-Конго геморагічної гарячки (ККГЛ), що поширюється за допомогою кліщів. Усе через загибель 27-річної жінки, яка померла від очної кровотечі. Про це повідомляє The Mirror.

Жінка заразилася ККГЛ у Північній Македонії. За даними ВООЗ, від цього захворювання помирають до 40% інфікованих. Медпрацівники вже відстежили 67 контактів жертви. Також відомо, що конго-кримська лихоманка може передаватися від людини до людини через кров або біологічні рідини.

Медики вважають, що жінка, чиє ім'я не називається, заразилася інфекцією після укусу 19 липня під час відвідування міста Штип. Інститут громадської охорони здоров'я країни повідомив, що її госпіталізували через чотири дні.

Симптоми захворювання з часом загострилися. Серед іншого, це лихоманка, м'язові болі, запаморочення, чутливість до світла і нудота. Зараження може спричинити недостатність внутрішніх органів і кровотечу.

Уперше захворювання виявили в Криму 1944 року, зараз воно зустрічається в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в низці країн Азії.

Водночас експерти припускають, що зона захворювання може розширитися.

З 2016 року на території Іспанії зареєстрували сім випадків, у т.ч. три смертельні.

Симптоми конго-кримської лихоманки

У списку симптомів вірусу:

головні болі;

висока температура;

біль у спині та суглобах;

біль у ділянці живота;

блювота.

Можуть бути також червоні очі, почервоніле обличчя, червоне горло і червоні плями на небі.

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