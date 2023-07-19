Вперше в Україні: 4-річній дівчинці провели трансплантацію кісткового мозку (фото)

Рік тому в дитини діагностували мармурову хворобу. Це захворювання зустрічається в однієї дитини на мільйон, тому вважається рідкісним.

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В українській лікарні "Охматдит" лікарі провели трансплантацію кісткового мозку 4-річній дівчинці, в якої діагностували мармурову хворобу. Такий досвід у фахівців був вперше. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook 19 липня.

"Маленьку пацієнтку звуть Ангеліна, їй скоро виповниться 5. Рік тому дівчинці поставили страшний діагноз — мармурова хвороба. Це рідкісне вроджене захворювання зустрічається в однієї дитини на мільйон та призводить до надмірного ущільнення кісток", — йдеться в повідомленні.

Мармурова хвороба призводить до порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації. У МОЗ зазначили, що недугу виявили, коли дівчинка впала та зламала руку. Остеопетроз лікарі запідозрили за результатами рентгену.

Зі свого боку, зупинити прогресування захворювання можна лише за допомогою трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин.

"Проте ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Сумісні клітини почали шукати в українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Донором для Ангелінки погодився стати молодий хлопець з Польщі", — пояснили в МОЗ.

Додають, що трансплантація кісткового мозку пройшла успішно, дівчинку вже виписали з лікарні. Тепер на дитину чекає реабілітація та відновлення після лікування.

Нагадаємо, в Києві лікарі провели унікальну операцію, під час якої 5-річний хлопчик став донором кісткового мозку для свого батька. Чоловіку поставили діагноз "апластична анемія".