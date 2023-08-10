Планета у 12 разів більша за Юпітер облітає зірку за 17 років: це показали на 10-секундному відео

Дослідники показали майже повну орбіту екзопланети Бета Живописця b, яка розташована за 63 світлових роки від Землі.

Астрономи створили відео, на якому зображена величезна екзопланета, чия маса в 12 разів перевищує масу Юпітера. Вона робить повний оберт навколо своєї батьківської зірки за 17 років. Саме цей процес показали вчені, скоротивши його до захоплюючих 10 секунд, пише IFLScience.

Покадрове відео було зроблено з реальних даних, зібраних під час спостереження за екзопланетою Бета Живописця b, яка обертається навколо своєї зірки під кутом. На кадрах зображено майже 75% орбіти планети з 17-річного циклу, зняті в період із 2003 до 2020 року. І все це вмістилося в рекордні 10 секунд.

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"Нам необхідні дані ще за шість років, перш ніж ми зможемо показати всю орбіту планети. Але ми майже біля мети, терпіння — це ключ", — каже астрофізик із Північно-Західного університету Джейсон Ван.

Екзопланету Бета Живописця b було виявлено в сузір'ї Живописця, яке розташоване приблизно за 63 світлових роки від Землі. Батьківська зірка гігантської екзопланети приблизно в 10 разів більша, ніж відстань, на якій розташовуються одне від одного Сонце і Земля. Також відомо, що ця зірка молода — їй лише 20-26 млн років, і вона приблизно у 8,7 раза яскравіша за нашу зірку.

"Зірка дійсно дуже яскрава. Ось чому Бета Живописця b — одна з перших екзопланет, які будь-коли нам вдалося виявити та сфотографувати безпосередньо. Сама ж екзопланета настільки велика, що перебуває на межі між планетою і коричневим карликом", — зазначає астрофізик.

Для створення короткого відео були взяті дані з обсерваторії Джеміні та Європейської південної обсерваторії. Також у роботі використовувався метод обробки зображень на основі ШІ. Після цього астрофізик використовував інший метод ШІ, звані "інтерполяцією руху", щоб прибрати "стрибки" планети й показати її плавну орбіту.

"Якби ми просто об'єднали наявні в нас зображення, тоді відео виглядало б дуже смиканим, оскільки ми не могли вести безперервну зйомку протягом майже 17 років. ШІ допоміг нам згладити це тремтіння, тож на відео показано, який вигляд мала б планети, якби ми могли слідкувати за нею щодня", — підсумував учений.

Чорне коло в середині кадру насправді закриває яскраве світло від зірки, яке настільки інтенсивне, що затьмарює навіть власну планету. У такі моменти планету позначено хрестиком, щоб ми могли безперешкодно стежити за її пересуванням у кадрі.

Нагадаємо, нещодавно недалеко від Землі знайшли дві нові екзопланети. Згідно з дослідженням, ці дві планети обертаються навколо зірок червоних карликів, і вони майже у 2,5 раза більші за Землю.