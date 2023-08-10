Затонув 2 300 років тому: біля Єгипту випадково знайшли корабель із винними амфорами (фото)

Артефакти — зокрема й амфори з вином, які везли з грецького острова Родос — знайшли поруч із кораблем. Це вказує на те, що причиною корабельної аварії могло бути зіткнення з підводними земляними масами.

Інженер із міста Ель-Аламейн проводив пересічне обстеження ділянки Середземного моря біля єгипетського узбережжя і помітив у воді щось незвичайне. Це був корабель, затонулий близько 2300 років тому, повідомляє Miami Herald із посиланням на пресреліз Міністерства туризму і старожитностей Єгипту від 5 серпня.

Стародавні амфори на місці корабельної аварії

Стародавній корабель знайшли менш ніж за кілометр від узбережжя Ель-Аламейна — важливого торгового регіону в 3 столітті до нашої ери, розповів Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей. Дослідники сподіваються, що знахідка розповість більше про роль Єгипту як центру торгівлі, економіки та туризму в стародавню епоху.

Стародавні амфори з вином на місці корабельної аварії

Офіційні особи розповіли, що в руїнах корабля виявили низку стародавніх артефактів, зокрема дерев'яний борт корабля, а також сотні гончарних виробів, глечиків і глиняного посуду, які везли з грецького острова Родос.

Амфори з вином везли з Родосу

Амфори використовувалися для зберігання і транспортування вина.

Судячи з вмісту, це було торгове судно. Артефакти знайшли поруч із кораблем — це вказує на те, що корабель міг затонути після зіткнення з підводними земляними масами. Офіційні особи повідомили, що продовжать розкопки корабля.

Нагадаємо, що вчені виявили затонулий корабель Першої світової та розповіли про останню місію підводного човна SM UC-55.

Також повідомлялося про монгольський флот у водах Японії. Археологи виявили кораблі Великого хана Хубілая.