Супутні збитки. Людей звинуватили в розграбуванні океану і смерті двох третин черепах

Нове невелике дослідження показує, що ці морські істоти стали безневинними жертвами багаторічного розграбування Світового океану рибною промисловістю.

ООН і Світовий банк провів аналіз, результати якого свідчать про те, що понад 90% світових рибних запасів Землі нині "повністю експлуатуються, надмірно експлуатуються або виснажені". Вельми невтішний прогноз, якщо врахувати, що більша частина руйнувань спричинена рибним промислом, який не регулюється, водночас його оборот становить близько 23,5 мільярда доларів, пише Daily Mail.

Згідно з результатами нового дослідження безневинними жертвами цього "багаторічного розграбування Світового океану" стали морські черепахи. У новому дослідженні вчені вивчили кількість смертей морських черепах, зареєстрованих за 12-річний період на Мальдівах. Виявилося, що дві третини, або 66,7%, усіх травм або смертей черепах були пов'язані з викинутими або загубленими рибальськими снастями, які часом також називають "примарними рибальськими снастями".

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Зазначимо, що морські черепахи є однією з груп морської мегафауни та сьогодні вони перебувають під загрозою зникнення — причиною тому стала діяльність людини. Автори дослідження зазначають, що першочерговими факторами стала взаємодія з рибальською промисловістю, надмірна експлуатація та забруднення морського середовища.

Автори дослідження зазначають, що ця робота ґрунтується на даних, зібраних під час Мальдівської програми збереження морських черепах у період з 2020 до 2022 року в морях, які оточують Мальдівську республіку.

За ці 12 років місцевим захисникам навколишнього середовища вдалося задокументувати загалом 379 поранених або мертвих черепах. При цьому 75% всіх випадків, або 285 поранених або вбитих черепах, постраждали через діяльність людини. Результати дослідження також свідчать про те, що найпоширенішою причиною травм і смертей стало заплутування в рибальських снастях: дві третини постраждалих черепах мали рани, які свідчать про це:

задуха;

стиснення;

рубці;

інших ознаки "рибальської пастки".

Учені також зазначають, що з 285 черепах, які постраждали внаслідок діяльності людини, 215 були знайдені заплутаними, 38 знайдені мертвими або майже мертвими (викинутими на берег зі шрамами). При цьому у 124 черепах спостерігалися глибокі рани, у 58 — травматичні ампутації, у 38 — травми голови, а також відсутні панцири або переломи.

Зазначимо, що подібна ситуація для Мальдівів є унікальною, адже місцеві закони спрямовані на те, щоб навколишні моря слугували домівкою і захистом для місцевих морських видів. Однак, незважаючи на заборони, місцеві черепахи невблаганно страждають від рибальських снастей, лісок і сіток, викинутих або загублених у морі.

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