У минулому Марс був не просто вкритий водою: що показали дивні малюнки на Червоній планеті (фото)

З'явилися нові докази того, що Марс не завжди був сухою і пустельною планетою. До того ж клімат на планеті змінювався циклічно.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вважають, що на Марсі, як і передбачається мільярди років тому, дійсно була рідка вода на поверхні. Також учені з'ясували, що клімат на Червоній планеті змінювався циклічно і це могло сприяти появі тут позаземного життя, пише ScienceAlert.

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Як відомо, зараз Марс являє собою величезну пустелю, але вчені знаходять дедалі більше доказів того, що в далекому минулому поверхню Червоної планети вкривали океани, моря, озера та річки з рідкої води.

Як відомо, зараз Марс являє собою величезну пустелю, але вчені знаходять дедалі більше доказів того, що в далекому минулому поверхню Червоної планети вкривали океани, моря, озера та річки з рідкої води... Фото: NASA

Поверхня Марса не зазнала таких самих змін, як поверхня Землі внаслідок руху літосферних плит, а тому тут можна виявити геологічні дані з найпершої історії Марса, які сягають корінням у минуле на 4,3 млрд років. Завдяки цим даним вчені зробили висновок про те, що у Марса було бурхливе водне минуле.

Автори нового дослідження за допомогою даних марсохода Curiosity і орбітальних апаратів виявили в кратері Гейла серію багатокутних візерунків, що добре збереглися, в осадових породах, які наповнені солями кальцію і магнію. Вік цих "малюнків" на поверхні становить від 3,6 до 3,8 млрд років.

Учені дійшли висновку, що найімовірніше ці багатокутні візерунки на поверхні кратера залишилися після висихання вологого донного мулу. Але найголовніше, що процес висихання, як вважають вчені, відбувався не випадково або один раз, а це відбувалося циклічно.

Учені виявили в кратері Гейла серію добре збережених багатокутних візерунків в осадових породах Фото: NASA

Подібне висихання мулу на місці, де колись була водойма, можна виявити і на Землі. Учені дійшли висновку, що постійне циклічне висихання вологого мулу призвело до появи шестикутних візерунків. Тобто водойма в кратері Гейла висохла не один раз, а це відбувалося протягом тривалого періоду часу. На це вказує і наявність солей, яких набагато більше, ніж передбачалося, а значить вони відкладалися в місцевій породі з солоної води, яка випаровувалася.

З огляду на різні властивості багатокутних візерунків на поверхні кратера Гейла, розділених тріщинами, вчені вважають, що на Марсі протягом тисяч, а може, й мільйонів років відбувалася постійна зміна клімату. Планета то висихала, то знову вкривалася величезними ділянками води. Автори дослідження вважають, що подібна циклічність у якийсь момент припинилася і Марс перетворився на ту планету, яку ми знаємо.

З огляду на різні властивості багатокутних візерунків на поверхні кратера Гейла, розділених тріщинами, вчені вважають, що на Марсі впродовж тисяч, а може й мільйонів років відбувалася постійна зміна клімату Фото: NASA

"Саме зміна вологого і сухого періодів на Марсі мільярди років тому дозволили створити такі специфічні утворення з гірських порід. Найімовірніше, в ранній історії планети існував своєрідний сезонний клімат, який змінювався протягом постійних часових циклів", — пишуть автори дослідження.

За словами вчених, хоча ще не було виявлено ознак існування позаземного життя на Марсі, проте саме такі циклічні кліматичні умови могли створити основу для появи цього життя. Тобто первинні органічні молекули та інші сполуки могли в цих умовах стати основою для появи мікроорганізмів. І це життя могло виникнути якраз у період між 3,6 і 3,8 млрд років тому.

Фокус уже писав про те, що літальний апарат NASA на Марсі зміг пережити аварійну посадку і під час наступного вильоту зробив знімок марсохода Perseverance. Також у NASA з'ясували, що призвело до появи невеликої аварії.