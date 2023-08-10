У Стародавньому Китаї використовувати вугілля почали на 1200 років раніше, ніж вважалося (фото)

Вугілля знаходили в стародавніх камінах і плавильних печах біля ящиків з інструментами. Широке застосування викопного палива почалося після того, як почала вичерпуватися деревина.

Стародавні жителі північного заходу Китаю регулярно використовували вугілля близько 3700 років тому — приблизно на 1200 років раніше, ніж вважалося раніше. Міжнародна група дослідників на чолі з Менханом Цю з Університету Ланьчжоу тестувала шари покладів бронзового століття. Про це повідомляє Archeology.org

Вугілля знайшли в камінах, а також у ямах для зберігання, будинках, плавильних печах і біля ящиків з інструментами.

Артефакти, знайдені на розкопках

Звідси припущення — вугілля застосовували при приготуванні їжі, а також під час виплавки металу для зброї та інструментів.

Місце розкопок

До використання вугілля стародавні жителі Піднебесної могли перейти через те, що деревини в цьому районі ставало все менше.

Артефакти, знайдені на розкопках

Вчені припускають, що перехід на вугілля, ймовірно, пояснюється природним прогресом, оскільки в цьому районі багато вугілля було на поверхні.

Сліди вугілля, виявлені на місці розкопок Сліди вугілля, виявлені на місці розкопок

Для стародавніх китайців це було чимось на кшталт нової віхи, коли помітили, що вугілля природним чином запалюється під впливом сонячних променів у спекотний день.

Нагадаємо, що археологи виявили повний скелет великої панди в могилі китайського імператора.

Також повідомлялося, що гібрид динозавра і птаха, який вимер 120 млн років тому в Китаї, виявився веганом.