Тримаються якомога далі. Вчені виявили, що кажани уникають сонячних ферм, і це проблема

Дослідники вважають, що ці поновлювані джерела енергії насправді можуть бути небезпечнішими для довкілля, ніж вважалося раніше.

Наша планета невблаганно нагрівається, спричиняючи небачені теплові рекорди, а тому вчені вкотре наполягають, що людству необхідно відмовитися від викопного палива, щоб не допустити посилення кліматичної кризи. У результаті потреба у відновлюваних джерелах енергії стає дедалі гострішою, пише Science Alert.

Дедалі більше країн переходять на сонячну енергію, внаслідок чого кількість сонячних ферм по всьому світу неухильно зростає. Наприклад, лише у Великій Британії майже половина електроенергії надходить із відновлюваних джерел, причому на сонячну енергію припадає п'ята частина енергетичних потужностей.

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Сонячні ферми по всьому світу тепер є яскравою рисою британського ландшафту, і не тільки. Утім, попри їхнє зростання, вченим усе ще невідомо, як такі ферми впливають на довкілля та біорізноманіття. Нове спостереження дослідників виявилося вельми тривожним.

У новому дослідженні вчені з Бристольського університету виявили, що активність кажанів знижується на сонячних фермах, як порівняти з сусідніми ділянками без сонячних батарей. Це відкриття викликало у дослідників занепокоєння.

Річ у тім, що кажани є головними хижаками для нічних комах і вони вельми чутливі до змін навколишнього середовища. Саме тому вчені вважають, що вони є важливими індикаторами здоров'я екосистеми. Крім того, кажани надають цінні послуги, наприклад, придушення популяцій комах-шкідників.

За словами професора біологічних наук Бристольського університету Гарета Джонса, вони з колегами виміряли активність кажанів за допомогою запису їхніх ультразвукових ехолокаційних сигналів. Відомо, що багато окремих видів мають відмінні ехолокаційні крики, тому в багатьох випадках вчені могли визначити послідовність для кожного виду.

Під час дослідження вчені записали детектори кажанів на полі сонячної ферми та на сусідньому аналогічному полі без сонячних батарей. Поля були ідентичні за розміром, землекористуванням та іншими особливостями. Єдиною суттєвою відмінністю була наявність у них сонячних батарей.

Загалом вчені обстежили майже два десятки пар подібних ділянок, кожну протягом тижня, спостерігаючи за активністю кажанів у центрі поля і на його кордонах. Зазначимо, що саме межі поля використовуються кажанами для навігації.

Результати дослідження свідчать про те, що 6 із 8 видів або груп мишей були менш активні на полях із сонячними батареями. Причому на кордонах активність знизилася майже вдвічі, тоді як у центрі полів — на дві третини.

Зазначимо, що вчені достеменно не знають, чому кажани уникають сонячних ферм, проте припускають, що це може бути пов'язано з тим, що сонячні батареї можуть відбивати ехолокаційні сигнали мишей, що ускладнює пошук здобичі. Крім того, вчені вважають, що наявність сонячних панелей може якимось чином впливати на кількість комах на сонячних фермах. Так чи інакше, буде потрібно більше досліджень, щоб відповісти на це питання.

Водночас науковці наголошують, що ці результати не мають стати на заваді переходу планети на відновлювані джерела енергії. Радше вони є поштовхом до розробки нової стратегії, яка заохочує активність кажанів і водночас підтримує розширення джерел чистої енергії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кажани мають унікальну навичку співу.