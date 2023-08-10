Не від світу цього. В океані ховається риба з прозорою головою й очима, що обертаються (фото)

Ця чарівна і вельми дивна істота мешкає в сутінковій зоні океану на глибині від 600 до 700 метрів.

Океан сповнений чарівних істот, і більшість із них ховаються в сутінковій зоні. Століттями ці дивовижні істоти привертають увагу людей завдяки своїй незвичайній формі або забарвленню. Одним із представників сутінкової зони океану є і риба-баррелей, що мешкає на глибині 600-700 метрів, пише The Mirror

Ця істота також відома як риба-бочонок, або риба-привид, належить до глибоководних видів, які часто мають такий вигляд, ніби прийшли до нас з іншого світу. Риба-баррелей стала відома завдяки своєму зовнішньому вигляду: увагу привертають надчутливі очі, що являють собою дві яскраво-зелені, спрямовані вгору сфери, які видно крізь прозорий купол на її лобі. Крім того, крізь цей прозорий купол можна роздивитися її мозок і нервові закінчення.

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Дослідникам відомо, що її очі призначені для виявлення здобичі над рибою у воді. Попри те, що сфери спрямовані вгору, вони також можуть повертатися, щоб подивитися вперед, коли це необхідно.

Попри всю свою незвичність, представники цього виду мають вельми крихітні розміри — дорослі особини досягають лише 15 сантиметрів у довжину. Відомо, що риби харчуються здебільшого зоопланктоном, проте деякі дослідники також вважають, що вони здатні поїдати ракоподібних, які потрапили в пастку в щупальця сифонофорів.

Риба з прозорою головою та обертовими очима Фото: Getty Images

Вперше представників цього виду було виявлено й описано в 1939 році. Однак відтоді морським біологам було надзвичайно складно їх вивчити, оскільки риби-баррелів мешкають на великій глибині. Спочатку вчені вважали, що очі цих риб зафіксовані й можуть дивитися лише вгору, проте все змінилося у 2009 році. Тоді вчені з Дослідницького інституту акваріума Монтерей-Бей виявили, що їхні очі насправді можуть обертатися, щоб риби бачили свою здобич під час поїдання.

Пізніше дослідники Брюс Робісон і Кім Райзенбіхлер розповіли, що більшу частину часу ці риби проводять у воді нерухомо зависаючи у воді в горизонтальному положенні, при цьому їхні очі спрямовані вгору. Також відомо, що дивовижні очі риб здатні відфільтровувати сонячне світло і допомагають рибам виявляти біолюмінесцентне світіння медуз або інших тварин просто над головою.

Щойно риби-бочонки помічають здобич, вони переходять у режим годування: повертають очі вперед і спрямовуються вгору.

Раніше Фокус писав про те, що рибалка показав моторошні фото риби з дивним пучком, що стирчить із рота.