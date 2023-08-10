TikTok не вірить: річка в Перу стає червоною щозими (фото, відео)

Відео Червоної річки набирають сотні тисяч переглядів, водночас глядачі не вважають, що ці кадри реальні. Хтось порівнює перуанську річку з потоком крові, комусь ближче порівняння з вином.

Кілька місяців на рік Червона річка в Перу, яка тече через гори Вільканота в провінції Канчіс, згідно з назвою, набуває червоного відтінку. Це природне явище здивувало користувачів TikTok.

Відео Червоної річки набирають сотні тисяч переглядів, водночас глядачі не вірять, що ці кадри реальні. Хтось порівнює перуанську річку з потоком крові, комусь ближче порівняння з вином.

Причина, через яку річка набуває малинового кольору — поклади пісковику

Причина, через яку річка набуває малинового кольору — поклади пісковику в регіоні, які містять оксид заліза.

Під час дощу насичена мінералами гір вода стікає в річище, забарвлюючи воду в червоний або рожевий колір. Сезон дощів у Перу — з листопада по квітень — це найкращий час у році, щоб оцінити незвичайне природне явище.

Червона річка в Перу

Лише перші п'ять кілометрів річки забарвлюються яскравим кольором. Згодом червоний потік з'єднується з іншими невеликими річками і колір розмивається. Під час посухи річка може стати каламутно-коричневою.

Червона річка в Перу: карта

Численні невеликі притоки впадають у річку Вількамайо, яка перетинає Священну долину Куско і проходить через знамениту цитадель Мачу-Пікчу. Далі ця річка, відома як Урубамбамба, проходить через каньйон Понго-де-Майнік, потім через джунглі і, нарешті, впадає в Амазонку.

Зрештою річка впадає в Амазонку

Нагадаємо, що найпопулярніший ведмідь на Алясці, який мешкає біля водоспаду Брукс, почав набирати вагу після сплячки — і за три дні з'їв 45 кг лосося.

Також повідомлялося, що в океані ховається риба з прозорою головою і очима, що обертаються. Істота мешкає в сутінковій зоні океану на глибині від 600 до 700 метрів.