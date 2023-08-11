Як у газовій камері. Дим від лісових пожеж несподівано сильно нагріває Землю

Дослідники виявили в димі частинки, які поглинають світло в усьому видимому спектрі.

Серед частинок диму від лісових пожеж, мабуть, є такі, які вловлюють дивовижну кількість тепла в атмосфері Землі, пише Space.com.

З огляду на те, що лісові пожежі посилюватимуться через антропогенну зміну клімату, і, судячи з усього, ще більше нагріватимуть планету.

У рамках нового дослідження вчені використовували літак NASA Douglas DC-8, який був перетворений на літаючу наукову лабораторію. Літак робив заміри, пролітаючи над місцями найбільших пожеж у США. Результати дослідження показали, що в димі від пожеж присутній маловивчений тип частинок, названий органічним "темно-коричневим вуглецем". Як виявилося, він сильно поглинає тепло — настільки сильно, що на його частку припадає більш ніж половина загального тепла, яке збирає дим від лісових пожеж.

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"Цілком імовірно, що ці більш небезпечні частинки утворюються подібно до сажі у високотемпературному полум'ї вздовж переднього краю лісової пожежі", — каже співавтор дослідження з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Рохан Мішра.

Дослідники також вивчили кількість нових частинок у димі від пожеж порівняно з іншими, такими як чорний вуглець або сажа. Чорний вуглець є другою глобальною причиною потепління на планеті після вуглекислого газу. Виявилося, що кількість частинок темно-коричневого вуглецю в чотири рази перевищувала кількість частинок чорного вуглецю.

За словами вчених, це збільшує ймовірність того, що лісові пожежі нагріють нашу планету набагато більше, ніж очікувалося раніше. Частинки були включені в наявні кліматичні моделі, але їхній вплив на потепління залишався мало вивченим. Зазначається, що частинки темно-коричневого вуглецю потрапляють в атмосферу також під час спалювання викопного палива.

"Зазвичай кліматичні моделі зосереджувалися на чорному вуглеці, коли йшлося про потепління, але це зовсім не те, що показують польові спостереження", — каже провідний автор дослідження з Вашингтонського університету у США Раджан Чакрабарті.

Вчені припускають, що виявлені частинки поглинають світло у всьому видимому спектрі, від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного. Вони також погано піддаються знебарвленню під впливом сонця. Передбачалося, що це має відбуватися протягом дня після того, як частинки потрапляють в атмосферу.

Але лабораторні експерименти показують, що темно-коричневі вуглецеві частинки не вигоряють і поглинають таку саму кількість тепла протягом щонайменше трьох днів.

Передбачається, що знебарвлення частинок сильно залежить від висоти, на яку здіймається дим і атмосферних умов. Ближче до землі, де вища ймовірність теплого і вологого клімату, коричневий вуглець втрачає свій колір або знебарвлюється всього за день.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що спека пробирається навіть у надра Землі. Дослідники вперше пов'язали підземну зміну клімату зі зміною ґрунту під міськими районами — результати мають вельми лячний вигляд.