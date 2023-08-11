У скам'янілих фекаліях першого хижака на Землі знайшли паразитів: їхні яйця розрізали вчені

Дослідники кажуть, що яйцям паразитів близько 200 мільйонів років.

Вчені розкрили яйця паразитів, які були виявлені в скам'янілих фекаліях хижака, що ходив по Землі 200 млн років тому, пише DailyMail.

За словами дослідників, один із перших хижаків на планеті підхопив круглих черв'яків, також відомих під назвою нематоди. Скам'янілі фекалії або копроліт, як їх називають палеонтологи, належав напівводному фітозавру — крокодилоподібному хижаку.

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Скам'янілість проаналізувала група вчених з Університету Махасаракхам у Таїланді, вони виявили п'ять видів паразитів, кожен довжиною близько 50-150 мікрометрів. Після цього, дослідники розрізали скам'янілості яєць паразитів алмазною пилкою.

Один із перших хижаків на планеті підхопив круглих черв'яків Фото: паразиты

Ультратонкий алмазний зріз дозволив палеонтологам вивчити зрізи стародавніх інфекційних мікробів під мікроскопом. Володаря товстої шкаралупи вчені ідентифікували як нематодного черв'яка, тоді як інші виявилися представниками найпростіших, або спорами моху і папороті.

Як відомо, сучасні паразити відіграють вкрай важливу роль в екосистемах, але роль стародавніх паразитів залишається вкрай розпливчастою, бо таких скам'янілостей збереглося вкрай мало. Річ у тім, що паразити часто мешкають у м'яких тканинах господарів, а вони рідко зберігаються у вигляді скам'янілостей.

Знайдений же копроліт пізньотріасової ери був укладений у захисну оболонку в геологічній формації Хуай Хін Лат у Таїланді.

"Незвичайний вид скам'янілостей зацікавив місцевих жителів, які подумали, що вони можуть приносити удачу, якщо використовувати скам'янілості як талісмани. Наша команда отримала інформацію про відкриття і вирушила в польову експедицію, прослідувавши за жителями села до місця розкопок", — каже провідна авторка дослідження, палеонтолог Таніта Нонсрірача.

Таким чином вченим вдалося вперше в історії виявити паразитів у наземних хребетних тварин пізньотріасового періоду в Азії. Також відкриття дало рідкісний погляд на життя стародавньої тварини, яка, вочевидь, була заражена відразу декількома видами паразитів.