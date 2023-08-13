Гігантські Юпітери та величезні "суперземлі": яка найбільша планета у Всесвіті

Астрономи вже виявили планети, які у 2 рази більші за Юпітер за діаметром і більше, ніж у 10 разів більші за масою. Але існує межа, наскільки великими можуть бути планети.

До 1992 року, коли було виявлено першу екзопланету (так називають планети за межами Сонячної системи), найбільшим подібним об'єктом у відомому Всесвіті вважався Юпітер. Але тепер учені знають, що екзопланети можуть мати різний діаметр і масу, і деякі світи значно більші за Юпітер, який ширший за Землю в 11 разів. Але наскільки великими можуть бути такі планети, і яка найбільша планета відома вченим? Про це пише Live Science.

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За словами Солен Ульмер-Молл із Женевського університету, Швейцарія, під час визначення розміру екзопланети враховують її діаметр і масу. Таким чином, вчені зараз знають, що найбільші екзопланети приблизно вдвічі більші за Юпітер. І здебільшого вони обертаються дуже близько до своїх зірок.

Хоча діаметр і маса планети пов'язані, все ж не завжди між цими поняттями існує прямий зв'язок. Річ у тім, що планети мають різну щільність, а тому буває так, що деякі газові гіганти можуть мати величезний діаметр, але маленьку масу.

Однією з найбільших за діаметром відомих планет є газовий гігант HAT-P-67 b, розташований на відстані в 1200 світлових років від Землі. Його діаметр у 2 рази більший, ніж у Юпітера, але щільність у планети низька, а тому вона має лише 30% маси Юпітера.

Однією з найбільших за діаметром відомих планет є газовий гігант HAT-P-67 b Фото: NASA

За словами Ульмер-Молл, такими ж одними з найбільших планет у відомому Всесвіті є WASP-17 b і KELT-9b. Перша планета майже в 2 рази більша за Юпітер за діаметром, а друга — в 1,84 раза.

Якщо йдеться про кам'янисті планети (такою є і Земля), то вони ніколи не виростають до таких величезних розмірів. Найбільші відомі кам'янисті планети у Всесвіті, які називають "суперземлями", найчастіше вдвічі більші за Землю за шириною. Хоча кам'янисті планети набагато щільніші за газові гіганти, вони не набирають таку ж величезну масу.

Якщо говорити про найбільші планети за масою, то такі рекордсмени часто бувають приблизно в 13 разів важчими за Юпітер. Наприклад, однією з найбільших планет за масою у відомому Всесвіті є газовий гігант HD 39091 b, що розташований на відстані в 60 світлових років від нас. Маса цієї планети в 12,3 раза більша за масу Юпітера.

"Вважається, що знайти планети великих розмірів не можна. Адже при досягненні певного розміру і маси така газова планета стає коричневим карликом. Їх часто називають невдалими зірками. Вони дуже важкі, але їхньої маси недостатньо для запуску термоядерного синтезу водню в ядрі. Натомість відбувається синтез дейтерію, і в цих об'єктах згоріло вже приблизно 50% цього ізотопу водню", — каже Нолан Грівз із Женевського університету.

Коричневих карликів часто називають невдалими зірками Фото: NASA

Астрономи вважають, що всі планети не можуть набрати масу, яка перевищує масу Юпітера більше, ніж у 14 разів. Якщо ці об'єкти важчі, то це вже не планети. За словами Грівза, найбільшими планетами за масою у відомому Всесвіті є HD 39091 b і HD 106906 b. Вони приблизно в 13 разів важчі за Юпітер.

Якщо говорити про коричневих карликів, то найважчим вважається розташований за 750 світлових років від Землі об'єкт під назвою SDSS J0104+1535. Хоча цей коричневий карлик має масу в 60 разів більшу за масу Юпітера, його діаметр лише в 0,7 — 1,4 раза більший. Тож наймасивніший коричневий карлик може бути навіть меншим, ніж найбільша планета Сонячної системи.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, у близькій до нас зоряній системі Trappist-1 все ж існують придатні для життя планети. Хоча раніше вчені виключили таку можливість.