Кожна людина, сидячи вдома, переміщається на трильйон кілометрів за все життя: як це можливо

Навіть якщо ви не любите подорожі і сидите вдома, все одно ви переміщуєтеся набагато далі, ніж можете припустити.

Будь-яка людина на Землі, навіть якщо пробуде нерухомо все життя у себе вдома, все одно буде подорожувати. Отже, яку відстань у середньому може подолати людина за своє життя? Відповідь залежить від того, чи вважаєте ви Землю своїм транспортним засобом, пише Space.

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Якщо говорити про відстань на Землі, яку в середньому долає за своє життя звичайна людина, то вона становить від 50 до 80 тисяч км. Хоча деякі люди, які особливо люблять подорожі, долають набагато більше. Для порівняння довжина екватора Землі становить приблизно 40 тисяч км.

Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, а це значить, що кожна людина на планеті обертається разом з нею зі швидкістю в 1500 км/год. Це означає, що в середньому за 80 років свого життя кожна людина долає відстань у приблизно 1 млрд км.

Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, а це значить, що кожна людина на планеті обертається разом із нею зі швидкістю в 1500 км/год. Фото: NASA / Terry Virts

Крім того, що Земля обертається навколо своєї осі, вона ще обертається і навколо Сонця із середньою швидкістю в 30 км/с. Тобто за 80 років життя кожна людина здійснює подорож довжиною у 80 млрд км.

Водночас Земля рухається в космосі у складі Сонячної системи тоді, коли Сонце обертається навколо центру Чумацького Шляху. Повний такий оберт наша зірка робить за так званий галактичний рік, і він відповідає 230 млн земних років. Для порівняння, життя на нашій планеті виникло приблизно 17 галактичних років тому, а Сонце помре через приблизно 25 галактичних років. Через рух Сонця по орбіті навколо центру нашої галактики, кожна людина за 80 років долає 600 млрд км.

Водночас Земля рухається в космосі у складі Сонячної системи тоді, коли Сонце обертається навколо центру Чумацького Шляху Фото: NASA

Але Чумацький Шлях також не стоїть на місці і рухається космосом. По-перше, усі галактики віддаляються одна від одної через розширення Всесвіту. По-друге, у кожної галактики є свій власний рух — так звана пекулярна швидкість. Наразі Чумацький Шлях іде на зближення з галактикою Андромеди і спільного гравітаційного впливу двох галактик достатньо, щоб подолати вплив розширення Всесвіту. Тож приблизно за 5 млрд років дві галактики зіткнуться і почнуть перетворюватися на одну галактику.

Але Чумацький Шлях також не стоїть на місці і рухається космосом Фото: ESO/S. Brunier

Крім того, Чумацький Шлях прямує до скупчення Діви, яке є величезним скупченням галактик на відстані 65 млн світлових років від нас. Саме скупчення Діви і всі навколишні галактики рухаються до Великого атрактора, гравітаційної аномалії, яка є центром нашого надскупчення галактик під назвою Ланіакея. Унаслідок такого руху протягом 80 років життя кожна людина переміщується приблизно на 1,5 трлн км.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, які планети є найбільшими у відомому Всесвіті. Астрономи вже виявили планети, які в 2 рази більші за Юпітер за діаметром і більше, ніж у 10 разів більші за масою. Але існує межа, наскільки великими можуть бути планети.

Також Фокус писав про те, космічний телескоп Вебб надіслав на Землю знімок найважчого скупчення галактик з раннього Всесвіту. Воно існувало, коли нашому космосу було 6,4 млрд років.