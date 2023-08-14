Дихайте глибше. Учені виявили, що проста техніка може допомогти поліпшити пам'ять

Поки що дослідники провели тести лише на мишах, далі — планують приступити до клінічних випробувань на людях.

Дихання є одним із найважливіших процесів у системі життєзабезпечення ссавців. Деякі деталі дихальної функції тварин і людей все ще залишаються незрозумілими, проте дослідники виявили, що цей процес також може впливати на те, як ми формуємо ті чи інші спогади, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Медичного університету Хіго в Японії зосередилися на розумінні того, як моделі дихання, які ми використовуємо, можуть впливати на мозок, а також посилювати або послаблювати наші здібності до формування пам'яті. Передбачається, що отримані результати надалі потенційно можуть допомогти в лікуванні розладів головного мозку і проблем із психічним здоров'ям.

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Природне та спонтанне дихання тіла відоме як дихальна активність довгастого мозку, який, по суті, і є центром управління диханням головного мозку ссавців. Особливе значення в цій системі відіграє невеликий кластер нейронів у так званому пре-Бетцингерівському комплексі (PreBötC), що розташований усередині довгастого мозку.

Під час нового дослідження, проведеного під керівництвом нейробіолога Нозому Накамури, вчені впливали на PreBötC генетично модифікованих мишей. У результаті їм вдалося виявити, що тимчасова зупинка дихання у піддослідних гризунів уповільнює здатність формувати важливі спогади під час тестів на розпізнавання об'єктів і формування реакції країна. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Автори дослідження також виявили, що паузи у диханні також впливають на активність ключового елемента довгострокової та короткострокової пам'яті під час спогадів — гіпокампу мозку. Дослідники провели низку додаткових тестів і виявили, що примусове нерегулярне дихання покращувало пам'ять мишей, а уповільнене дихання навпаки — погіршувало.

У більш ранніх дослідженнях команда вже виявила, що техніка перемикання з видиху на вдих на початку або середині завдання на запам'ятовування, відоме як перехід від видиху до вдиху (EI) або початок вдиху, насправді уповільнює людей. У результаті реципієнти ставали менш точними в процесі відтворення інформації.

Об'єднавши результати цих двох досліджень, вчені дійшли висновку, що деякі техніки дихання насправді здатні впливати на те, як формуються наші спогади й те, як ми їх відтворюємо.

Зазначимо, що вченим уже відомо про різні зв'язки між диханням і мозком. Наприклад, дослідникам відомо, що дихальні вправи насправді можуть допомогти людині заспокоїтися. Тепер вони вважають, що деякі дихальні техніки також можуть спричинити коливання продуктивності. Утім, ці висновки ще належить підтвердити в клінічних випробуваннях на людях.

На думку керівника дослідження Накамури, надалі дихальні вправи можна буде використовувати для лікування таких станів як депресія та нервово-психічні розлади.

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