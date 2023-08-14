Учені вигадали новий спосіб регулярної доставки астронавтів і вантажів на Місяць і назад

Дослідники пропонують використовувати новий космічний корабель, який постійно перебуватиме в космосі.

Кілька космічних агентств із різних країн світу планують у найближчому майбутньому не тільки висадити астронавтів на Місяці, а й створити там постійну базу. Також до місячних перегонів планують долучитися й приватні компанії, які сподіваються здійснювати регулярні польоти на Місяць або з метою доставки туристів, або для видобутку корисних копалин на Місяці. Це вимагає доставки великої кількості вантажів і людей, які переміщатимуться між Землею та Місяцем, а це дуже непросте завдання. Група вчених зі США та Великої Британії нещодавно опублікувала своє дослідження на сервері препринтів arXiv, у якому вони представили свій спосіб вирішення цієї проблеми, пише Universe Today.

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Науковці вважають, що спеціальний космічний корабель зможе доставляти вантажі та людей на місячну орбітальну станцію, а назад доставляти на орбіту навколо Землі не тільки людей, а ще й видобуті ресурси. Науковці дійшли висновку, що еліптична орбіта, за якою літатиме корабель, є найоптимальнішою для мінімізації витрат.

У 20 столітті космічні агентства США та СРСР покладалися на траєкторію вільного повернення для відправки місій на Місяць. Для цього потрібно було використовувати гравітаційне тяжіння Місяця для виконання маневру у формі вісімки, унаслідок чого космічний корабель повертався додому з мінімальними коригуваннями орбіти й відповідно з мінімальними витратами палива. Нові місії в межах мсячної програми NASA Artemis також використовуватимуть аналогічні траєкторії польоту.

Дослідники пропонують використовувати новий космічний корабель, який постійно перебуватиме в космосі Фото: NASA

Але в цьому випадку космічний корабель може здійснити тільки політ в один бік і потім приземлитися на Землі. Але потрібні регулярні переміщення між Місяцем і Землею, без посадки такого корабля на Землю або Місяць.

Тому вчені запропонували створити новий космічний корабель, який постійно обертатиметься навколо нашої планети й нашого супутника. До цього корабля можна відправляти із Землі вантажі та людей, а він доставить їх на орбіту навколо Місяця, де все забере інший корабель.

Такому космічному кораблю, який постійно перебуватиме в космосі, потрібні спеціальні двигуни та паливо, щоб утримувати його на постійній орбіті. Учені вважають, що для мінімізації витрат на паливо оптимальною траєкторією польоту нового космічного корабля буде еліптична орбіта з перигеєм біля Землі й апогеєм за Місяцем. Для корекції курсу знадобиться лише мінімальна тяга. Хоча вчені все ж вважають, що потрібні додаткові розрахунки, щоб переконатися в реальній ефективності їхнього плану.

Фокус уже писав про те, що кожен може перевірити свою здатність вижити на Місяці, за допомогою простого тесту від NASA. Потрібно вибрати в порядку пріоритетності зі списку предметів найважливіші для того, щоб вижити в суворих умовах Місяця. Учені дали правильні відповіді й пояснили чому одні предмети важливіші, а інші взагалі не потрібні.