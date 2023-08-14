Найкращий друг на світі. Названо тварину, здатну зробити людей менш самотніми

Дослідники вважають, що саме цей домашній улюбленець здатний перемогти "епідемію самотності", що стартувала 2020 року.

Дослідження показують, що домашні улюбленці надзвичайно корисні для нашого психічного здоров'я. Пандемічний 2020 рік показав, наскільки наші тварини підтримують нас — про це свідчить величезна кількість "усиновлень домашніх тварин", яка прокотилася по всьому світу в розпал пандемії коронавірусу, пише Inverse.

Цей період також став ще одним нагадуванням про те, що світ поглинає "епідемія самотності". Раніше вчені вже заявили, що вона може стати проблемою надалі, а тому вже сьогодні необхідно шукати кроки, які зможуть задовольнити потребу людей у спілкуванні. Тепер учені зосередилися на розумінні того, яку роль домашні улюбленці відіграють у нашому житті та чи можуть вони насправді врятувати нас від самотності.

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Як тварини впливають на здоров'я

За словами сертифікованого ветеринарного біхевіориста з Клініки поведінки тварин у Нью-Йорку (Портленд, штат Орегон) Кет Панкрац, численні дослідження вже підтвердили, що домашні улюбленці корисні для нашого короткострокового і довгострокового здоров'я. По суті, взаємодія з тваринами знижує рівень стресу, артеріального тиску, а також підвищує рівень окситоцину — гормону, пов'язаного з хорошим самопочуттям. При цьому раніше вчені вже пов'язали зниження стресу й артеріального тиску зі збільшенням тривалості життя.

За словами директорки та професорки психіатрії Центру взаємодії людини та тварин Медичної школи Університету Співдружності Вірджинії Ненсі Джі, взаємодія з ласкавою твариною також пов'язана з викидом окситоцину. При цьому дослідники зазначають, що собаки також змушують своїх господарів вставати й рухатися, щонайменше кілька разів на день, що створює більш змістовний режим вправ.

Джі зазначає, що люди надзвичайно соціальні істоти, а тому нам необхідні прив'язаності з іншими людьми або іншими живими істотами. При цьому вибудовування цих зв'язків не обмежується взаємодією тільки з домашніми улюбленцями. Результати показують, що тимчасові емоційні зв'язки з тваринами також корисні для нашого здоров'я.

Дослідники зазначають, що їхні попередні результати засвідчили, що люди, які взаємодіють із собаками, насправді відчували себе менш самотніми, у них знижувався рівень занепокоєння і поліпшувався настрій.

Яка тварина рятує від самотності

За словами Джі, собаки, ймовірно, є одними з найідеальніших домашніх улюбленців, які допомагають людям впоратися з самотністю. Як відомо, цим тваринам необхідні великі дози уваги, а крім того вони створюють можливості для знайомства з іншими людьми під час прогулянок.

Дослідники зазначають, що ще одними тваринами, здатними знизити рівень самотності, є коні. По-перше, у багатьох випадках власники неймовірно прив'язані до своїх коней. По-друге, як і собаки, коні мають складну історію одомашнення, зайнятості та емоційної прив'язаності до людей. Наприклад, дослідження 2022 року показало, що коні та собаки мають найбільший позитивний вплив на наше психологічний добробут.

Крім того, вчені з'ясували, що ми також прив'язуємося до своїх кішок, птахів і риб. Цей зв'язок виникає через те, як багато ми взаємодіємо з тваринами.

Вихованці теж бувають самотні

З іншого боку, наші домашні улюбленці також потребують соціалізації. Наприклад, собаки мають високі соціальні потреби: вони чутливі до наших емоційних жестів, можуть спілкуватися, використовуючи складні сигнали, здатні формувати складні стосунки й прихильності з людьми.

Зрештою вони виявляються надзвичайно самотніми, коли нас немає. Простими словами, наші живляться в нас так само як і ми у них — не тільки для їжі та даху над головою, а й для власного соціального здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть плакати собаки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.