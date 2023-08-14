Знайдено новий ефективний спосіб боротьби з комарами: самців позбавлять можливості чути

Дослідники вважають, що це дасть змогу ефективно боротися з популяціями комах і запобігти передачі хвороб.

Під час нового дослідження вчені визначили молекулярний шлях, що дає змогу самцям чути самок за запахом — саме цей фактор відіграє вирішальне значення для їхнього розмноження. Тепер дослідники вважають, що дане відкриття може стати в нагоді у розробці інсектицидів, які використовують цей молекулярний шлях як новий спосіб боротьби з надокучливими комарами, зменшуючи так ризик зараження хворобами, пише New Atlas.

Не секрет, що комарі є одними з найнебезпечніших розповсюджувачів хвороб, наприклад, малярії, лихоманки денге та жовтої лихоманки. Однак боротьба з подібними захворюваннями, які переносять комахи, часто вимагає нестандартних рішень. Саме таким шляхом і пішли вчені з Університетського коледжу Лондона в новому дослідженні. Тепер вони вважають, що змогли знайти ефективний спосіб боротьби з надокучливими та небезпечними комарами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження дійшли висновку, що в боротьбі з комарами вирішальну роль відіграє здатність самців комарів чути слабке дзижчання самок, які літають і сховаються серед великих і галасливих роїв. Принаймні саме це відіграє вирішальне значення для їхньої здатності до розмноження. Однак досі вчені не розуміли, як їм це вдається.

Відомо, що в комарів насправді є вуха, нехай і не такі, як у ссавців. По суті, вони використовують свої вусики як рецептори руху, які реагують на частинки в повітрі, що коливаються в оточенні комах.

Під час нового дослідження вчені зосередилися лише на одній молекулі (октопаміні), яка безпосередньо пов'язана зі слуховими здібностями самців. Далі вони вивчили експресію генів у вусі комара та виявили, що рій комах викликає унікальний пік рецептора октопаміну у вусі самця.

Виявилося, що октопамін діє двома способами: по-перше, модулює налаштування та жорсткість звукового приймача; по-друге, контролює інші механічні зміни, що підвищують здатність самців виявляти самок. Водночас молекула впливала й на самок, проте значно менше.

Зокрема, вчені виявили, що ін'єкції октопаміну мутованим самцям комарів, які мутували, не приводили в дію цей слуховий ефект. Тепер автори вважають, що ці висновки можна використовувати для створення ефективного засобу боротьби з популяціями комарів. За словами авторки дослідження Марти Андрес, особливий інтерес у цьому випадку викликають октопамінові рецептори, оскільки вони підходять для створення інсектицидів.

Автори дослідження зазначають, що планують використати ці дані для створення руйнівників спарювання малярійних комарів, адже вони використовують слух, і тепер учені знають, що його можна зруйнувати. Також дослідники вважають, що це лише перший крок у вивченні механізмів, що лежать в основі слуху комара, — що більше вченим вдасться дізнатися, то краще вони зможуть це використовувати.

Раніше Фокус писав про те, що деяких людей комарі дійсно кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається.