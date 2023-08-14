На дні стародавнього озера виявили таємниче село: 100 000 шипів і будинки на палях

Дослідники виявили щось, що може бути однією з найбільш ранніх осілих спільнот у Європі, але досі не розуміють, навіщо поселенцям довелося звести такі укріплення.

Під бірюзовими водами Охридського озера, також відомого як "Перлина Балкан", дослідники виявили дещо дивовижне і вельми лячне. Передбачається, що це поселення, приховане під стародавніми водами озера, насправді може виявитися однією з найбільш ранніх осілих спільнот у Європі, пише Science Alert.

Тепер археологи вважають, що приблизно 8 000 років тому на ділянці албанського берега розташовувалося таємниче село, розташоване на палях. Це робить його одним із найдавніших прибережних сіл Європи, які раніше вдавалося виявити вченим.

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За словами співавтора дослідження, професора археології з Берлінського університету Швейцарії Альберта Гафнера, це поселення виявилося на кілька сотень років старшим, ніж будь-яке раніше відоме озерне поселення в Середземномор'ї та Альпах. Дослідники зазначають, що вони з колегами зі Швейцарії та Албанії провели в експедиції останні чотири роки — увесь цей час вони вели розкопки в Ліні на албанському боці Охридського озера, що розташоване на гористому кордоні Північної Македонії та Албанії.

Дослідники вважають, що раніше в цьому поселенні проживало від 200 до 500 осіб. Їхні будинки були зведені на палях над поверхнею озера або в районах, які регулярно затоплювалися. Однак ще більш дивовижним здається те, що це населення було надзвичайно укріплене — його оточувала ціла фортеця з оборонних шипів. За словами Хафнера, під час останнього занурення вони з колегами виявили на дні озера майже 100 000 шипів, встановлених на дошках, які використовували як захисні барикади.

Вчені вважають, що для спорудження подібних укріплень місцевим жителям, ймовірно, довелося вирубати цілий ліс. Водночас залишається загадкою, навіщо місцевим жителям знадобилися настільки великі укріплення і від чого їм довелося захищатися.

Зазначимо, що Охридське озеро є одним із найстаріших озер у світі та існує вже понад мільйон років. Вчені вдалися до допомоги професійних дайверів, щоб вивчити місцеве дно, де виявили скам'янілі фрагменти дерева і цінні шматки дуба. За словами співавтора дослідження, албанського археолога Адріана Анастасі, аналіз річних кілець допоміг команді реконструювати повсякденне життя мешканців цього району, а також допоміг зрозуміти, в яких кліматичних та екологічних умовах вони жили в той період.

За словами ще одного співавтора дослідження, албанського професора археології Іліра Джепалі, вони з колегами також виявили тут різне насіння, рослини, а також кістки диких і домашніх тварин. Тепер дослідники планують зосередитися на розумінні того, навіщо жителям цього поселення потрібно було зводити поселення на палях і зміцнювати його сотнею тисяч шипів.

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