Зірка "з розбитим серцем": астрономи з'ясували, у чому секрет її дивного "серцебиття" (відео)

Астрономи виявили величезні приливні хвилі висотою в мільйони кілометрів, які обрушилися на далеку зірку.

Вчені представили нове дослідження далекої незвичайної зірки у виданні Nature Astronomy. Вона називається MACHO 80.7443.1718 і перебуває на відстані в приблизно 16 тисяч світлових років від Землі. Її рідна галактика — це Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху. Як показують результати дослідження, це найекстремальніша зірка з усіх їй подібних, які відомі вченим, пише Metro.

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За словами авторів дослідження, MACHO 80.7443.1718 є найекстремальнішою "зіркою c серцебиттям". Таке прізвисько отримали пульсуючі зірки, розташовані в тісно пов'язаних подвійних зоряних системах. Період їхньої зміни яскравості під час пульсацій схожий на ритм серця, що б'ється, на електрокардіограмі.

Через те, що дві зірки розташовані дуже близько одна до одної, взаємна гравітація двох об'єктів притягує їх і створює приливні хвилі. Вони можуть змінювати форму зірок, через що ті стають то яскравішими, то тьмянішими.

За словами авторів дослідження, MACHO 80.7443.1718 є найекстремальнішою "зіркою із серцебиттям" Фото: Metro

За словами вчених, зірка MACHO 80.7443.1718 пульсує в 200 разів частіше, а значить її яскравість змінюється більше, ніж подібні до неї "зірки з серцебиттям". Тому астрономи дали їй прізвисько "зірка з розбитим серцем". Адже такий ритм виглядав би на ЕКГ як показник дуже великих проблем.

Як показали спостереження, така екстремальна зміна яскравості зірки пов'язана з появою величезних хвиль на поверхні зоряного гіганта. Ці хвилі з'являються внаслідок близького проходження поруч із MACHO 80.7443.1718 її більш маленького компаньйона. Гравітація цього "малюка" змушує частину поверхні гіганта випинатися в космос і створюється своєрідна опуклість. Коли менший компаньйон віддаляється від великої зірки, то ця опуклість розтягується і ламається, унаслідок чого з'являється хвиля.

Вчені порівнюють такі приливні хвилі зі звичайними земними хвилями під час припливів. Але дані зоряні хвилі мають висоту приблизно 4,3 млн км і падають на поверхню зірки зі швидкістю 150 тисяч км/год. У результаті падіння виділяється величезна кількість енергії. Вчені вважають, що кожен такий удар виробляє стільки енергії, яка могла б зруйнувати всю Землю.

Астрономи з'ясували, що ці приливні хвилі такі сильні, що можуть змінювати форму більшої зірки. Це може призвести до того, що зірка втратить майже всю свою речовину і зрештою вибухне надновою.

З майже 1000 виявлених на сьогодні "зірок із серцебиттям" приблизно 20 також мають великі коливання яскравості. І таким чином вони незабаром стануть схожі на зірку MACHO 80.7443.1718. Вчені планують почати пошук подібних зірок, щоб ще краще зрозуміти їхні властивості.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили новий унікальний масивний об'єкт. Це коричневий карлик, але він має найменшу орбіту з усіх відомих подібних об'єктів, а до того ж його маса у 80 разів більша за масу Юпітера. Саме такі коричневі карлики, які є чимось середнім між планетами-гігантами та звичайними зірками, зустрічаються дуже рідко.