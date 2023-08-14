Не зірка і не планета. У космосі виявлено новий унікальний масивний об'єкт

Хоча астрономи виявили вже багато таких об'єктів, все ж саме такі зустрічаються вченим дуже рідко.

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Дослідники опублікували на сервері препринтів arXiv результати нових спостережень за космосом. Згідно з дослідженням, їм вдалося виявити новий дуже масивний коричневий карлик, який являє собою дуже незвичайний тип космічних об'єктів, пише Phys.

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Коричневими карликами називають об'єкти, які не є ні планетами, ні зірками, хоча мають схожі з ними характеристики. Вважається, що ці об'єкти набрали занадто багато маси під час формування, щоб їх можна було вважати планетами, і занадто мало маси, щоб запустити в ядрі термоядерний синтез.

За словами вчених, здебільшого коричневі карлики мають масу, яка щонайменше в 13 разів і щонайбільше у 80 разів більша за масу Юпітера. Хоча астрономи вже знайшли багато таких об'єктів, все ж знайти дуже масивні коричневі карлики вдається дуже рідко.

Але вчені повідомили про те, що їм це вдалося і вони виявили рідкісний коричневий карлик із масою, яка у 80 разів більша за масу Юпітера. Тобто цей об'єкт має верхню межу розрахункових мас для коричневих карликів. Так цей об'єкт вважається субзіркою і тим не менш, в його ядрі не відбувається синтез водню, необхідний для існування справжньої зірки.

За словами вчених, здебільшого коричневі карлики мають масу, яка щонайменше у 13 разів і щонайбільше у 80 разів більша за масу Юпітера Фото: Universe Today

Новий коричневий карлик отримав назву ZTF J2020+5033 і він обертається навколо зірки червоного карлика на відстані в 445 світлових років від нас. По суті обидва об'єкти являють собою тісно пов'язану подвійну систему.

Учені вважають, що температура нового коричневого карлика становить приблизно 1400 градусів Цельсія і він має найменшу орбіту з усіх відомих коричневих карликів. Цей об'єкт робить повний оберт навколо сусідньої зірки (вона дуже маленька: 0,17 діаметра Сонця і 0,13 його маси; температура зірки — 2600 градусів Цельсія) всього за 1,9 години.

Астрономи вважають, що обидва об'єкти в цій системі є досить давніми, хоча оцінки віку різняться від 5 млрд до 13 млрд років. За словами вчених, і зірка, і коричневий карлик виявилися набагато меншими, ніж подібні об'єкти в інших таких самих тісних системах. Найімовірніше раніше вони мали більший розмір.

Фокус уже писав про відкриття нової планети, де рік пролітає за один день. Астрономи вважають цю екзопланету схожою за характеристиками на Сатурн з температурою Венери. Цей газовий гігант розташований у 262 світлових роках від Землі.

Як уже писав Фокус, навіть якщо ви не любите подорожі, все одно, навіть не рухаючись, ви долаєте мільярди кілометрів. І це пов'язано з рухом Землі в космосі.