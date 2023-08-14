Рік пролітає за один день: астрономи виявили новий Сатурн із температурою Венери

За допомогою космічного телескопа TESS вчені знайшли ще одну гігантську планету.

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Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи виявили на відстані в 262 світлових роки від Землі нову екзопланету. Вона здійснює повний оберт навколо зірки червоного карлика трохи більше, ніж за один земний день, і при цьому тут дуже спекотно. Учені вважають, що ця планета за розміром і масою нагадує Сатурн, пише Phys.

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Проаналізувавши дані космічного телескопа TESS, який шукає планети поза Сонячною системою, вчені знайшли нову екзопланету, що отримала назву TOI-4860 b.

Ця гігантська планета обертається навколо червоного карлика TOI-4860, розташованого на відстані у 262 світлових роки від нас. Сама зірка має приблизно 30% розміру і маси наше Сонця, а температура на її поверхні становить приблизно 3000 градусів Цельсія, що майже в 2 рази менше, ніж на Сонці.

Щодо нової планети TOI-4860 b, то як показали спостереження, то вона має 0,77 діаметра Юпітера і 0,27 його маси, тобто цю планету можна порівняти із Сатурном.

Нова екзопланета за розміром і масою схожа на Сатурн Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Газовий гігант перебуває на відстані приблизно 12 млн км від своєї зірки, що більш ніж у 10 разів ближче, ніж розташована Земля від Сонця. При цьому повний оберт навколо червоного карлика TOI-4860 b здійснює всього за 1,5 земні дні. Тобто рік тут триває трохи більше доби. Щодо температури планети, то астрономи припускають, що вона становить приблизно 420 градусів Цельсія, тоді як на Венері температура може сягати 480 градусів Цельсія. А ця планета розташована приблизно за 100 млн км від нашої зірки.

З огляду на те, що ця планета розташована дуже близько до своєї зірки, астрономи припускають, що остання сильно впливає своєю гравітацією на планету, що призводить до порушення її орбіти.

Також астрономи вважають, що навколо зірки TOI-4860 обертається ще одна планета, принаймні на це вказують попередні дані. Маса цієї планети-кандидата приблизно в 1,6 раза більша за масу Юпітера, а повний оберт навколо червоного карлика вона має здійснювати за 427 днів. Тобто вона розташована набагато далі, ніж планета TOI-4860 b.

Астрономи припускають, то TOI-4860 b опинилася так близько до своєї зірки, зокрема, і через гравітаційний вплив поки що невідомої потенційної планети.

Фокус уже писав про найбільші планети, які відомі вченим на сьогодні. Серед них є як газові гіганти, так і так звані "суперземлі".

Також Фокус писав про те, що новий знімок сусідньої галактики від телескопа Вебб показує, який вигляд мав ранній Всесвіт. Детальний вигляд галактичного пилу і зірок дає астрономам нове уявлення про ранній Всесвіт.