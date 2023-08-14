Год пролетает за один день: астрономы обнаружили новый Сатурн с температурой Венеры

С помощью космического телескопа TESS ученые нашли еще одну гигантскую планету.

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Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы обнаружили на расстоянии в 262 световых года от Земли новую экзопланету. Она совершает полный оборот вокруг звезды красного карлика чуть больше, чем за один земной день и при этом здесь очень жарко. Ученые считают, что эта планета по размеру и массе напоминает Сатурн, пишет Phys.

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Проанализировав данные космического телескопа TESS, который ищет планеты вне Солнечной системы, ученые нашли новую экзопланету, получившую название TOI-4860 b.

Эта гигантская планета вращается вокруг красного карлика TOI-4860, расположенного на расстоянии в 262 световых года от нас. Сама звезда имеет примерно 30% размера и массы наше Солнца, а температура на ее поверхности составляет примерно 3000 градусов Цельсия, что почти в 2 раза меньше, чем на Солнце.

Что касается новой планеты TOI-4860 b, то как показали наблюдения, то она имеет 0,77 диаметра Юпитера и 0,27 его массы, то есть эту планету можно сравнить с Сатурном.

Новая экзопланета по размеру и массе похожа на Сатурн Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Газовый гигант находится на расстоянии в примерно 12 млн км от своей звезды, что более, чем в 10 раз ближе, чем расположена Земля от Солнца. При этом полный оборот вокруг красного карлика TOI-4860 b совершает всего за 1,5 земных дня. То есть год здесь длится чуть больше суток. Что касается температуры планеты, то астрономы предполагают, что она составляет примерно 420 градусов Цельсия, в то время как на Венере температура может достигать 480 градусов Цельсия. А эта планета находится примерно в 100 млн км от нашей звезды.

Учитывая, что эта планета находится очень близко к своей звезде, астрономы предполагают, что последняя сильно влияет своей гравитацией на планету, что приводит к нарушению ее орбиты.

Также астрономы считают, что вокруг звезды TOI-4860 вращается еще одна планета, по крайне мере на это указывают предварительные данные. Масса этой планеты-кандидата примерно в 1,6 раза больше массы Юпитера, а полный оборот вокруг красного карлика она должна совершать за 427 дней. То есть она расположена намного дальше, чем планета TOI-4860 b.

Астрономы предполагают, то TOI-4860 b оказалась так близко к своей звезде в том числе и из-за гравитационного влияния пока что неизвестной потенциальной планеты.

Фокус уже писал о самых больших планетах, которые известны ученым на сегодня. Среди них есть как газовые гиганты, так и так называемые "суперземли".

Также Фокус писал о том, что новый снимок соседней галактики от телескопа Уэбб показывает, как выглядела ранняя Вселенная. Детальный вид галактической пыли и звезд дает астрономам новое представление о ранней Вселенной.