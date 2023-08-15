Охоронці мудрості у ворожіннях Іфа та культурі йоруба: що відомо про африканські ритуали

Іфа — культурний феномен, що походить із Західної Африки, зокрема з Нігерії, Того та Беніну, за останні кілька століть поширився по всьому світу завдяки африканській діаспорі, зокрема в Америці та Карибському басейні.

Іфа виходить за межі суто релігійних обмежень, перетворюючись на ширшу систему вірувань у культурі йоруба. Примітно, що варіації ворожіння можна спостерігати серед сусіднього народу ігбо. Деякі адепти сприймають Іфу як щось більше, ніж релігійні пошуки; ймовірніше, це сприймається як "спосіб життя", подібний до філософських доктрин, таких як буддизм і даосизм, пише Grunge.

В основі ворожіння Іфа лежить складна система, що використовує поєднання традиційних священних артефактів і поетичних заклинань для отримання інсайтів, вказівок та інформації, життєво необхідних громаді у вирішальні моменти

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Відстежити точний час зародження Іфи в культурі йоруба досить складно. Семюел Джонсон, видатний вчений, розповідає у своїй "Історії культури йоруба" історію про Сетілу, незрячу дитину, чиї віщі здібності проявилися у п'ятирічному віці.

Його методи виклику надприродних видінь, за словами Джонсона, цілком могли б лягти в основу традиції Іфа. Розгортається оповідь, яка приписує можливий поштовх до офіційного запровадження системи ворожіння в Західній Африці за часів правління володаря Онігбогі в 16 столітті. Ця спроба, однак, можливо, призвела до його падіння і подальшого вигнання, в той час як ворожіння Іфа продовжувало процвітати.

Іфа, синонім Орунміли, головного божества, навколо якого обертається ворожильна система, відіграє ключову роль у культурі йоруба. Орунміла, якого вважають прабатьком ворожіння Іфа, головує над центральним обрядом, в якому беруть участь адепти. Вважається, що Орунміла — божество мудрості та ерудиції — володіє глибоким розумінням різних аспектів всесвіту, що охоплює всі часові та просторові виміри.

Альтернативна версія міфу про Орунмілу, переказана певними практиками Іфи, розповідає про його земне перебування разом зі своїми нащадками, які поширили свою турботу на людство. Однак, відчувши зневагу з боку одного з його нащадків, він у пориві гніву покинув Землю і піднявся на небеса, забираючи із собою мудрість. Попри людські благання про повернення, він заповідав своїм нащадкам набір з 16 пальмових горіхів як канал для спілкування та передачі повідомлень, що стали основою ворожіння Іфа.

Горіхи кола для ворожіння Фото: Wikimedia Commons

Хоча Орунміла займає ключову нішу у віруваннях та ворожіннях Іфа, він не піднімається до статусу верховного божества йоруба. Ця честь належить Олоруну, також відомому як Олодумаре, єдиному божеству, якому прихильники Іфа беззастережно поклоняються.

Легенда стверджує, що Орунміла заповідав 16 освячених пальмових горіхів, які називаються Ікін, своїм нащадкам, а отже, і всьому людству. Численні інші знаряддя сприяють ворожінням на Іфу, а також великий масив літературних матеріалів, що передаються з покоління в покоління через усні традиції.

У середовищі йоруба, на відміну від західних практик, де нефахівці бавляться з картами таро чи методами ворожіння, пряме залучення до ворожіння Іфа рідкісне явище. Ця мантія покладається на підготовлених жерців Іфа, відомих як "Бабалаво" (буквально "батько таємниць").

За роки суворого навчання вони опановують не лише сакральні артефакти, що використовують у ворожінні, але й великий літературний корпус, який вони можуть прочитати у відповідь на певні зліпки Ікін або Опеле Іфа. Таке ворожіння слугує релігійною службою на прохання мирян, визначаючи ключові рішення у приватній та суспільній сферах, зокрема, щодо шлюбів, суперечок та придбання майна.

Бабалаво роблять багатогранний внесок у життя місцевої громади, створюючи і розподіляючи традиційні засоби лікування, проводячи шлюби і церемонії, а також демонструючи глибоке розуміння історії та культури йоруба Фото: Wikimedia Commons

Бабалаво роблять багатогранний внесок у життя місцевої громади, створюючи і розподіляючи традиційні засоби лікування, проводячи шлюби і церемонії, а також демонструючи глибоке розуміння історії та культури йоруба.

Сприяння взаємодії між мирянами та померлими предками є ключовою роллю бабалаво, що досягається за допомогою ритуалів, паралельних до звернення до Орунміли за порадою.

Цікаво, що в той час як бабалаво підтримують ексклюзивний зв'язок з Орунмілою, традиція Іфа заохочує пряму взаємодію між мирянами та їхніми предками — відповідальність, яку беруть на себе багато йоруба, часто беручи участь у щоденному спілкуванні.

Святилище предків, яке є обов'язковим атрибутом у домівках вірян, дозволяє зберігати спогади про померлих людей. Крім того, щорічні фестивалі в межах традиції Іфа надають можливість громадам колективно вшановувати своїх предків.

Нещодавні повідомлення свідчать про зростання інтересу до Іфа та споріднених практик, таких як вуду, серед афроамериканців, які прагнуть відновити зв'язок зі спадщиною своїх предків.

У 2005 році ЮНЕСКО визнала важливість системи ворожіння Іфа, включивши її до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

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