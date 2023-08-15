Історичний прототип "вампіра" графа Дракули плакав кривавими сльозами: що виявили вчені

Дослідники зробили хімічний аналіз листів, які написав правитель Валахії, і дійшли висновку, що він страждав від незвичайної хвороби.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Analytical Chemistry, правитель Валахії Влад Цепеш, також відомий, як Влад Дракула, страждав на дуже рідкісну хворобу, тому міг плакати кривавими сльозами. Це показав хімічний аналіз трьох листів, написаних правителем одного з історичних регіонів Румунії, повідомляє Live Science.

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Влад III, також відомий як Влад Цепеш і Влад Дракула, у період з 1448 до 1476 року, коли він помер, тричі був правителем Валахії, історичного регіону в Румунії. Саме він став прототипом найвідомішого літературного вампіра — графа Дракули, який став героєм роману "Дракула" Брема Стокера, що вийшов 1897 року.

Вважається, що за час правління Влада III стратили понад 80 тисяч людей за допомогою посадки на кіл. Тому його вважають кровожерливим і безжальним історичним лідером. Саме це найімовірніше й надихнуло письменника Стокера на створення такого персонажа, як граф Дракула.

Влад III, також відомий як Влад Цепеш і Влад Дракула в період із 1448 до 1476 року, коли він помер, тричі був правителем Валахії Фото: Wikipedia

Автори нового дослідження провели хімічний аналіз трьох різних листів, які Влад III написав під час трьох різних періодів свого правління Валахією. Для цього вчені використовували метод, який називається мас-спектрометрія. Цей метод полягає в тому, що дослідники наносили полімер етиленвінілацетат на літери в листах, а потім видаляли його.

Цей полімер здатний захопити пептиди та інші молекули, які залишилися на папері відтоді, як на нього було нанесено текст багато століть тому. У результаті вчені виявили кілька сотень пептидів, частина з яких мала людське походження. Вчені вважають, що ці пептиди належали саме Владу Цепешу, а не будь-кому іншому. Аналіз показав, що ці пептиди пов'язані з проявом генетичних порушень у клітинах. Також учені дійшли висновку, що у правителя Валахії могла бути хвороба дихальних шляхів.

Автори нового дослідження провели хімічний аналіз трьох різних листів, які Влад III написав під час трьох різних періодів свого правління Валахією Фото: Live Science

Але найважливіше відкриття полягає в іншому. Коли вчені проаналізували лист, написаний Владом III 1475 року, то вони знайшли пептиди, що містяться в білках сітківки очей і сльозах. З огляду на особливості виявлених пептидів, дослідники дійшли висновку, що Влад Дракула, найімовірніше, страждав на рідкісну хворобу, яка має назву гемолакрія. Коли у людини є таке захворювання, то кров виступає з очей разом зі сльозами. Вчені точно не знають, що могло стати причиною цієї хвороби, але припускають, що це міг бути або бактеріальний кон'юнктивіт, або травма ока.

Граф Дракула у виконанні актора Гері Олдмена (фільм "Дракула", 1992 рік) Фото: Wikipedia

Тобто відомий кровожерливий історичний лідер міг плакати кривавими сльозами і таким чином простежується хоч якийсь зв'язок із книжковим персонажем, прототипом якого він став. Граф Дракула був вампіром, а вампіри, згідно з легендами, п'ють кров.

Водночас автори дослідження вказують на те, що існує ймовірність того, що над цими листами могли плакати й інші люди. І все ж, ці листи писав сам Влад III і найстаріші пептиди, виявлені на листах, найімовірніше, належать саме йому, вважають учені.

Фокус уже писав про те, що польські археологи знайшли могилу дитини, яка померла в 17 столітті і яку вважали вампіром. Для того, щоб вона не повстала з мертвих, на труп поклали спеціальний талісман.