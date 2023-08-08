У Польщі виявили могилу 400-річної дитини-"вампіра" з оберегом від "воскресіння" (фото)

Дитину поховали долілиць обличчям донизу і залишили на тілі спеціальний замок, який мав завадити "вампіру" повстати з могили.

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Польські археологи з Університету Миколи Коперника виявили поховання дитини, яку поховали обличчям донизу. Припускають, що дитина померла ще в 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", у могилу поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів, пише Heritage Daily.

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З давніх часів у різних цивілізацій можна зустріти згадки про злих істот, які вночі нападають на людей і п'ють їхню кров. Подібні історії можна зустріти у різних народів, що населяють сучасну Європу.

У 17 і 18 століттях історії про вампірів набули дуже великої популярності і їх передавали з вуст в уста. Вважалося, що ці злі істоти після смерті "виходять" зі своїх могил і нападають на людей. Вампірами, згідно з переказами, могли стати як укушені іншими вампірами люди, так і відьми, самогубці та одержимі злими духами.

Наприклад, у Східній Європі у 18 столітті історії про вампірів спричинили справжню паніку, і це призводило до того, що часто люди розкопували могили потенційних вампірів і вбивали в трупи дерев'яні кілки. Таким чином вважалося, що мрець не зможе вийти з могили. Також і в цей час і до цього практикувався метод боротьби з вампірами, який полягав у тому, що потрібно було покласти спеціальний замок на померлого.

Дитину поховали долілиць обличчям донизу і залишили на тілі спеціальний замок, який мав завадити "вампіру" повстати з могили Фото: золото

У результаті нових розкопок на півночі Польщі, місцеві археологи виявили могилу дитини, похованої в 17 столітті. Труп поклали таким чином, щоб обличчя знаходилося внизу, адже згідно з віруваннями того часу, якби дитина вирішила повстати з могили, то вона почала б гризти землю, а не вилізла б нагору. Для більшої переконливості в тому, що вампір не вийде на полювання, ті, хто поховали дитину, поклали їй у могилу трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

Виявилося, що могилу розрили раніше і частину кісток забрали, можливо, з тієї самої причини, з якої було проведено вищевказані ритуали, тобто щоб запобігти воскресінню.

До речі, могилу дитини було виявлено недалеко від іншого поховання, де ще торік виявили рештки дорослого із серпом на шиї, що також мало захистити живих від воскреслого вампіра.

Поруч із похованням дитини вчені також виявили яму з останками трьох дітей. На щелепі одного з них знайшли зеленувате покриття і, як показав аналіз, це хімічна сполука, що складається із золота, перманганату калію і міді. Найімовірніше, це було зілля від вампіризму, вважають учені, і ці діти були вигнанцями як за життя, так і такими самими залишилися й після смерті.

Поруч із похованням дитини вчені також виявили яму з останками трьох дітей Фото: золото

Фокус уже писав про те, що нещодавно археологи почали вивчення залишків стародавнього 1700-річного човна, який використовували для перевезення товарів для важливого міста в Римській імперії. Сам же човен випадково виявили сербські шахтарі, які видобувають вугілля недалеко від того місця, де 2000 років тому було збудовано столицю римської провінції Мезія.