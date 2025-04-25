Згоду не давав: чоловік подав до суду на колишню через те, що став батьком проти волі

У Польщі суд вперше в історії розглядає справу "примусового батьківства". До суду подав чоловік, який після розриву з колишньою дівчиною дізнався, що став батьком.

Related video

Про це пише видання Rzeczpospolita.

За словами потерпілого, його ексдівчина використала його біологічний матеріал вже після розриву. Вона скористалася ембріотрансфером. Втім, позивач на цю процедуру згоду не давав, а його підпис, за його словами, на документі був підроблений.

Це перший такий випадок у Польщі. Правозахисники кажуть, що чоловік має право на так званий регресний позов, який може дозволити йому стягнути кошти, які він мав би сплачувати на задоволення вимог жінки (зокрема, аліменти).

Це явище вже отримало свою назву "примусове батьківство".

Не виключено, що клініка відповідатиме за Цивільним кодексом а також повинна буде сплатити компенсацію за неналежне виконання зобов’язань щодо законного проведення процедури, на якій повинні бути присутні обидві сторони.

Довідка: Ембріотрансфер — один з етапів ЕКЗ. Під час нього відбувається перенесення ембріону до порожнини матки жінки. Попередньо відбувається запліднення яйцеклітин за лабораторних умов в інкубаторі. Там ембріон розвивається за максимально сприятливих умов протягом 3-5 днів. Зазвичай жінці підсаджують 1-2 ембріони за раз. Кількість залежить від таких факторів як: вік, анамнез та кількість попередніх спроб запліднення.

Нагадаємо, що у Китаї чоловік подав до суду на свою кохану, яка влаштувала йому тригодинну екзекуцію зі струмом, щоб показати йому, що відчуває жінка під час пологів. Після цього його забрали до лікарні.