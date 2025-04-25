Согласие не давал: мужчина подал в суд на бывшую из-за того, что стал отцом против воли

В Польше суд впервые в истории рассматривает дело "принудительного отцовства". В суд подал мужчина, который после разрыва с бывшей девушкой узнал, что стал отцом.

Related video

Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

По словам потерпевшего, его экс-девушка использовала его биологический материал уже после разрыва. Она воспользовалась эмбриотрансфером. Впрочем, истец на эту процедуру согласие не давал, а его подпись, по его словам, на документе была подделана.

Это первый такой случай в Польше. Правозащитники говорят, что мужчина имеет право на так называемый регрессный иск, который может позволить ему взыскать средства, которые он должен был бы платить на удовлетворение требований женщины (в частности, алименты).

Это явление уже получило свое название "принудительное отцовство".

Не исключено, что клиника будет отвечать по Гражданскому кодексу а также должна будет уплатить компенсацию за ненадлежащее исполнение обязательств по законному проведению процедуры, на которой должны присутствовать обе стороны.

Справка: Эмбриотрансфер — один из этапов ЭКО. Во время него происходит перенос эмбриона в полость матки женщины. Предварительно происходит оплодотворение яйцеклеток в лабораторных условиях в инкубаторе. Там эмбрион развивается в максимально благоприятных условиях в течение 3-5 дней. Обычно женщине подсаживают 1-2 эмбриона за раз. Количество зависит от таких факторов как: возраст, анамнез и количество предыдущих попыток оплодотворения.

Напомним, что в Китае мужчина подал в суд на свою возлюбленную, которая устроила ему трехчасовую экзекуцию с током, чтобы показать ему, что чувствует женщина во время родов. После этого его забрали в больницу.