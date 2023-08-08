В Польше обнаружили могилу 400-летнего ребенка-"вампира" с оберегом от "воскрешения" (фото)

Ребенка похоронили вниз лицом и оставили на теле специальный замок, который должен был помешать "вампиру" восстать из могилы.

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Польские археологи из Университета Николая Коперника обнаружили захоронение ребенка, которого похоронили лицом вниз. Предполагается, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "восстал из мертвых" в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров, пишет Heritage Daily.

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С древних времен у разных цивилизаций можно встретить упоминания о злых существах, которые ночью нападают на людей и пьют их кровь. Подобные истории можно встретить у разных народов, населяющих современную Европу.

В 17 и 18 веках истории о вампирах приобрели очень большую популярность и их передавали из уст в уста. Считалось, что эти злые существа после смерти "выходят" из своих могил и нападают на людей. Вампирами, согласно преданиям, могли стать, как укушенные другими вампирами люди, так и ведьмы, самоубийцы и одержимые злыми духами.

Например, в Восточной Европе в 18 веке истории о вампирах вызвали настоящую панику и это приводило к тому, что часто люди раскапывали могилы потенциальных вампиров и вбивали в трупы деревянные колья. Таким образом считалось, то мертвец не сможет выйти из могилы. Также и в это время и до этого практиковался метод борьбы с вампирами, который состоял в том, что нужно было положить специальный замок на умершего.

Ребенка похоронили вниз лицом и оставили на теле специальный замок, который должен был помешать "вампиру" восстать из могилы Фото: Heritage Daily

В результате новых раскопок на севере Польши, местные археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного в 17 веке. Труп положили таким образом, чтобы лицо находилось внизу, ведь согласно верованиям того времени, если бы ребенок решил восстать из могилы, то он начал бы грызть землю, а не вылез бы наверх. Для большей убедительности в том, что вампир не выйдет на охоту, те, кто похоронили ребенка, положили ему в могилу треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

Оказалось, что могила была разрыта ранее и часть костей забрали, возможно по той же причине, по какой были проведены вышеуказанные ритуалы, то есть, чтобы предотвратить воскрешение.

Кстати, могила ребенка была обнаружена недалеко другого захоронения, где еще в прошлом году обнаружили останки взрослого с серпом на шее, что также должно было защитить живых от воскресшего вампира.

Рядом с захоронением ребенка ученые также обнаружили яму с останками троих детей. На челюсти одного из них нашли зеленоватое покрытие и как показал анализ, это химическое соединение, состоящее из золота, перманганата калия и меди. Скорее всего это было зелье от вампиризма, считают ученые, и эти дети были изгоями как при жизни, и такими же остались и после смерти.

Рядом с захоронением ребенка ученые также обнаружили яму с останками троих детей Фото: Heritage Daily

Фокус уже писал о том, что недавно археологи начали изучение остатков древней 1700-летней лодки, которую использовали для перевозки товаров для важного города в Римской империи. Саму же лодку случайно обнаружили сербские шахтеры, добывающие уголь недалеко от того места, где 2000 лет назад был построена столица римской провинции Мезия.