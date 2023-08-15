Денарій ІІ століття з пісочниці: в Німеччині хлопчик натрапив на гостроцікавий скарб (фото)

На території німецької початкової школи сталася несподівана знахідка, коли 8-річний хлопчик Б'ярн граючись у пісочниці знайшов мініатюрний срібний предмет.

Випадок, що стався у серпні 2022 року, зрештою розкрив незвичайну історію. Про це стало відомо з офіційного повідомлення 11 серпня від сенатора з питань культури Бремена. Знахідка Б'ярна, спочатку позбавлена визнання, відіграла ключову роль у розгортанні археологічного відкриття, пише Miami Herald.

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Саме в подальшій послідовності подій цінна старовина почала набувати своєї законної ідентичності. Предмет, довірений рукам ерудованих археологів, виявився старовинною римською монетою, якій присвоїли вік майже вісімнадцять століть.

Примітно, що монета була реліквією ІІ століття, класифікована як римський денарій. Бременський державна археологиня Ута Галле визнала, що вага монети зменшилася, пояснюючи це історичним періодом економічної турбулентності, що характеризувався інфляцією. Ця епоха стала свідком виготовлення монет із помітно зменшеним вмістом срібла, що й зумовило їхню малу вагу.

Давньоримська монета, знайдена в Бремені Фото: Bremen's Senator for Culture

Фотографії ретельно фіксують аверс і реверс, периметр монети, прикрашений витіюватим орнаментом, та центральну емблематичну фігуру. Загадкову привабливість монети частково приховує зношеність, яку вона зазнала протягом століть, що робить певні аспекти її дизайну складними для розпізнавання.

Як зазначила Галле у своїй заяві, ця монета є однією з двох аналогічних римських монет, знайдених у межах Бремена, що є надзвичайно рідкісною. Проте, загадка походження монети залишається без відповіді, спантеличуючи експертів щодо її подорожі до Бремена — регіону, який доти був відокремлений від простору Давньоримської імперії.

Правдоподібні припущення постулюють торгові шляхи, можливе річкове транспортування або навіть закупівлю сувенірів як можливі способи її подорожі. Хранителі культури спекулюють на цих можливих наративах.

Хлопчик, який грався в пісочниці в школі в Бремені, знайшов срібну монету, датовану давньоримськими часами Фото: Screengrab from Bisant's Facebook video

Передбачаючи майбутнє, в якому цей визначний артефакт посяде чільне місце, Галле з оптимізмом очікує на виставку монети в бременському музеї Фоке — перспективу, обґрунтовану муніципальною владою.

Розташований приблизно за 350 км на північний захід від Берліна, Бремен є свідченням історичного значення, що резонує з дрібницями пісочниці початкової школи, де цікавість маленького хлопчика запалила світло в анналах минулої епохи.

Раніше Фокус писав про золоті прикраси віком понад 2 тис. років, які знайшли на території Більського городища.