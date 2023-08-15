Знайдено ефективне лікування хронічного пияцтва: на 90% знижує потяг до алкоголю

Дослідники виявили, що генна терапія, яку раніше використовували для лікування хвороби Паркінсона, чудово справляється з цим завданням.

Форма генної терапії, яка сьогодні використовується для лікування хвороби Паркінсона, може значно знизити вживання алкоголю у хронічних п'яниць. Такого висновку дійшли дослідники з Орегонського університету охорони здоров'я і науки, пише Sci Tech Daily.

Дослідження було проведено на нелюдських приматах і показало, що імплантація певного типу молекули, відповідальної за ріст клітин, здатна ефективно відновити дофаміновий шлях винагороди в мозку у тварин, схильних до пияцтва. Зазначимо, що ця генна терапія передбачає операцію на головному мозку і може бути ефективною навіть у найзапущеніших випадках.

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За словами співавтора дослідження, доктора філософії, професора і керівника відділу неврології Орегонського національного дослідницького центру приматів OHSU, Кетлін Грант, результати генної терапії в лікуванні хронічного пияцтва виявилися "неймовірно ефективними". Дослідження було опубліковано в журналі Nature Medicine.

Дослідники зазначають, що імплантований вірус не становить небезпеки, а також не несе ген, що кодує білок (ліальний нейротрофічний фактор, GDNF). Під час процедури його вводили в певну ділянку мозку групі макак-резусів, які добровільно і рясно п'ють розбавлений у воді етанол. Загалом чотири макаки пройшли процедуру, і дослідники виявили, що їхнє споживання розведеного спирту знизилося на 90%, як порівняти з контрольною групою.

Грант зазначає, що після процедури вживання алкоголю цими макаками знизилося майже до нуля. Наступні кілька місяців тварини віддавали перевагу воді та уникали вживання алкоголю.

За словами дослідників, саме дофамін відіграє важливу роль у підкріпленні поведінки й в тому, що люди знаходять певні речі особливо приємними. Вживання алкоголю збільшує дофамін, однак хронічне споживання призводить до того, що мозок адаптується таким чином, що знижує його викид. Простими словами, коли люди приохотилися до алкоголю, вони просто не отримують більшого задоволення від випивки. У результаті вони п'ють більше, оскільки відчувають необхідність у підтримці сп'яніння.

Під час експерименту вчені посилили дофамін, доставивши GDNF у ділянку мозку, де він знаходиться. Грант зазначає, що подібне лікування стане особливо ефективним для людей, які вже показали, що стандартні терапевтичні підходи для них не працюють. Тоді варто вдаватися до генної терапії, яка ефективно допоможе впоратися із залежністю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали напій, який змушує нас старіти й вмирати раніше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.