Проблема літає в повітрі: вчені виявили ще одну причину розвитку деменції

Згідно з дослідженням, існує зв'язок між забрудненням повітря та появою хвороби мозку.

Будь-які забруднювачі в повітрі можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Вчені вважають, що викиди забруднювальних речовин, пов'язані з сільським господарством і лісовими пожежами, можуть призвести до появи деменції. Результати дослідження були опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, пише New Atlas.

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Тверді частки в повітрі, які є забруднювачами, з'являються в атмосфері через транспортні, промислові викиди, а також від спалювання викопного палива. Але є ще одні їхні джерела: лісові пожежі та спалювання органічних речовин у сільському господарстві.

Особливо небезпечними твердими частинками для здоров'я людини є такі хімічні сполуки як РМ2,5. Вони можуть не тільки осідати в легенях, а й можуть проникнути в мозок при вдиханні повітря через ніс.

Автори дослідження виявили зв'язок між викидами PM2,5 у сільському господарстві та лісовими пожежами і виникненням деменції у понад 27 тисяч дорослих американців. Хоча приблизно у 15% людей розвинулася деменція, швидкість зниження когнітивних функцій була значно вищою там, де була виявлена висока концентрація PM2,5. Як показують результати, дим від лісових пожеж призводить не тільки до утрудненого дихання і подразнення дихальних шляхів, але також може негативно позначитися на роботі мозку людини.

Коли на Землі поступово підвищується глобальна температура, зростає частота виникнення лісових пожеж. І вони можуть тривати дуже довго через постійні сильні хвилі тепла. Це призводить до того, що дим може поширюватися на дуже великі території, забруднюючи повітря навколо, кажуть учені.

У дослідженні вчені з'ясували, що всі тверді частки в повітрі підвищують ризик розвитку деменції, але частинки, що створюються спалюванням органічних речовин у сільському господарстві та лісовими пожежами, виявилися особливо небезпечними для мозку.

Розвиток деменції може зайняти багато часу, але це новий доказ того, що потрібно терміново вжити заходів зі скорочення кількості твердих часток у повітрі, кажуть учені.

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