Космічна погода. Сонце проявляє набагато більшу активність, ніж передбачалося

Протягом 11-річного циклу активність Сонця то збільшується, то йде на спад. І скоро настане новий пік цієї активності.

Максимум сонячної активності мав настати 2025 року, але вчені вважають, що вже зараз на Сонці відбувається набагато більше спалахів і корональних викидів, ніж передбачалося. Це означає, що пік активності Сонця може початися раніше. Докладніше про космічну погоду і те, як вона впливає на Землю, а також наші технології розповів Деніел Біллетт з Університету Саскачевана, Канада, пише ScienceAlert.

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Полярні сяйва та супутники Starlink

Усім відомі полярні сяйва, які являють собою барвисті атмосферні явища, з'являються, коли частинки сонячного вітру проникають у верхні шари атмосфери Землі. Особливо сильні та яскраві полярні сяйва виникають тоді, коли на Сонці виникають дуже потужні спалахи та виверження плазми, звані корональними викидами маси. Хоча полярне сяйво саме по собі дуже красиве явище, для вчених воно означає, що Сонце проявляє свою активність, яка може негативно позначитися на наших технологіях.

Наприклад, у лютому минулого року компанія SpaceX відправила в космос чергову партію своїх інтернет-супутників Starlink. Але в день запуску на Землю обрушився корональний викид маси із Сонця, що спричинило появу потужної геомагнітної бурі. Особливо її вплив відчувався на висоті від 100 до 500 км над поверхнею планети. Також у верхні шари атмосфери потрапила величезна кількість електромагнітної енергії, яка збільшила щільність повітря. Більш висока щільність повітря, як правило, не має великого значення для супутників на низькій навколоземній орбіті, які працюють на висоті понад 400 км. Але супутники Starlink спочатку вирушили на висоту 210 км, де була більш висока щільність повітря. Через атмосферний опір 38 із 49 супутників вийшли з ладу.

Усім відомі полярні сяйва, які являють собою барвисті атмосферні явища, з'являються, коли частинки сонячного вітру проникають у верхні шари атмосфери Землі Фото: ScienceAlert

Цикли Сонця

У Сонця є свої цикли активності і кожен із них триває 11 років. Під час таких циклів активність Сонця то зростає, то зменшується. Коли настане пік активності Сонця, а це відбувається приблизно в середині циклу, то на нашій зірці збільшується кількість сонячних плям, а також значно зростає кількість сонячних спалахів і викидів плазми.

"Такі геомагнітні бурі, які спричинили вихід з ладу супутників Starlink, є поширеним явищем, особливо, коли активність Сонця підвищується", — каже Біллетт.

Під час минулого сонячного циклу, який завершився 2019 року, вчені зафіксували появу 927 геомагнітних бур різної потужності. Поточний цикл ще триває і пік сонячної активності очікується 2025 року, але вже зараз активність Сонця значно вища, ніж передбачалося, що може вказувати на те, що максимум активності може настати раніше.

"Вчені фіксують більше потужних спалахів на Сонці, більше геомагнітних бурь, і це дуже небезпечно для супутників на низькій навколоземній орбіті", — каже Біллетт.

У Сонця є свої цикли активності і кожен з них триває 11 років Фото: NASA

Космічна погода

Геомагнітні бурі спричиняють проблеми не тільки із супутниками. Коли потік сонячної енергії та частинок проникає в атмосферу Землі, то змінюється склад її верхніх шарів. Тому виникають проблеми з радіозв'язком, адже радіохвилі проходять високо над поверхнею планети. Найсильніші геомагнітні бурі призводять до вимкнення радіозв'язку на кілька годин над великими просторами планети. До того ж такі бурі можуть призвести до багатогодинних відключень електроенергії.

Новий максимум сонячної активності обіцяє бути дуже сильним, що призведе до появи дуже сильних геомагнітних бур, але ми не можемо ніяк вплинути на космічну погоду.

Згідно з недавнім дослідженням, справжню проблему для супутників на орбіті становлять, як виявилося, слабші виверження на Сонці. Детальніше про те, що з'ясували вчені, Фокус уже писав.