Загрозу для супутників становлять не найпотужніші вибухи на Сонці: боятися потрібно іншого

Згідно з новим дослідженням, пошкодити супутники GPS на орбіті можуть все ж таки сонячні спалахи, але не ті, про які думали вчені.

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Вчені, які опублікували нове дослідження у виданні Space Weather, вважають, що справжню загрозу для супутників GPS становлять не найпотужніші сонячні спалахи, а їхні набагато слабші "побратими", пише Space.

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Вважається, що такі виверження енергії на Сонці, як сонячні спалахи, які супроводжуються викидами плазми в космос, під час потрапляння на Землю можуть завдати серйозної шкоди електромережам і телекомунікаційним мережам на Землі. Зокрема, вони можуть призвести до пошкодження супутників на орбіті. Вчені припускають, що найпотужніші вибухи на Сонці, які відбуваються приблизно раз на 100 років, можуть призвести до реальної катастрофи, пов'язаної з технологіями на Землі і в космосі.

Але автори нового дослідження вважають, що насправді сонячні спалахи малої потужності, які відбуваються під час спаду активності Сонця, завдають набагато більшої шкоди, зокрема супутникам GPS.

Вважають, що такі виверження енергії на Сонці, як сонячні спалахи, що супроводжуються викидами плазми в космос, у разі потрапляння на Землю можуть завдати серйозної шкоди електромережам і телекомунікаційним мережам на Землі... Фото: Forbes

Учені проаналізували супутникові дані за 20 років і виявили, що, наприклад, 2010 року одна з найважливіших американських супутникових систем GPS вийшла з ладу під час слабкої геомагнітної бурі, створеної внаслідок слабкого спалаху на Сонці. У той час, як у 2003 році, коли стався один із найсильніших спалахів на Сонці за останні десятиліття, супутники GPS майже не постраждали.

Коли відбуваються спалахи на Сонці, то до Землі іноді спрямовуються потоки випромінювання і сонячних частинок, які стикаються з магнітним полем нашої планети і можуть проникнути в атмосферу. У результаті виникають геомагнітні бурі, які можуть вивести з ладу електричні мережі та телекомунікаційні мережі на Землі, а також супутники на орбіті.

Виявляється, що особливо велика концентрація сонячних частинок, які можуть проникнути в самі супутники і порушити їхню роботу, знаходиться ближче до Землі, ніж літають супутники GPS. Але супутники зв'язку розташовані нижче, а тому для них загроза виходу з ладу більша.

Згідно з новим дослідженням, пошкодити супутники GPS на орбіті можуть все ж таки сонячні спалахи, але не ті, про які думали вчені Фото: space.com

Поки що жоден супутник GPS не був назавжди виведений з ладу внаслідок сонячного спалаху, але в найближчому майбутньому вчені зможуть дізнатися, чи витримають ці супутники нове підвищення активності Сонця.

У нашої зірки наступного року (за іншими прогнозами, у 2025 році) почнеться так званий сонячний максимум. Тобто на Сонці з'являтимуться найпотужніші спалахи з можливих, які супроводжуватимуться викидами плазми. Вчені вважають, що цей пік активності буде набагато вищим за попередні і це може стати справжнім випробуванням для супутників.

У той час як супутники GPS можуть і не постраждати від сильних геомагнітних бур, сигнали, які ці супутники випромінюють, можуть все ж від цього страждати. Через проникнення сонячних частинок в атмосферу Землі сигнали можуть перериватися. Особливо це небезпечно для систем навігації, які використовують літаки.

Фокус уже писав про два найпотужніші виверження на Сонці, які сталися нещодавно і спричинили проблеми на Землі. Це були спалахи класу Х 1.5 і Х 1.6, а клас Х є найпотужнішим типом таких високоенергетичних подій.