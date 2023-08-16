Кров, гормони, мозок. Учені виявили нові способи омолодження організму

Ін'єкції та вправи, що спрямовують тромбоцити в мозок, можуть допомогти людям стати молодшими.

Давно існуюча ідея з простим способом омолодження організму може скоро стати реальністю завдяки новим відкриттям учених. Вчені вважають, що повернути старіння організму назад може допомогти переливання молодої крові, гормон клото і фізичні вправи. Але пов'язують усе це разом тромбоцити. Це клітини крові, які допомагають відновлюватися організму після отриманих ушкоджень. Учені з різних країн світу опублікували три різні дослідження в журналах Nature, Nature Aging і Nature Communications, у яких вони розкривають способи омолодження, пише Science Focus.

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Учені виявили, що група молекул, що виділяються тромбоцитами, відома як тромбоцитарний фактор 4 (PF4), є дуже важливою для забезпечення переваг переливання молодої крові, гормону клото та фізичних вправ для роботи мозку. Ба більше, PF4 може навіть допомогти мозку змінити свій вік. Згідно з дослідженнями, PF4 виділяється після ін'єкцій плазми крові, або клото, або під час фізичних навантажень.

Під час експериментів на мишах, яким було майже 2 роки (це еквівалентно 70 рокам для людини) вводили молоду кров і виявилося, що PF4 повертав назад когнітивний вік гризунів. Учені з'ясували, що після цього когнітивний вік відповідав 30-40 рокам, якщо говорити про людей.

Ці відкриття зробили незалежно одна від одної три різні групи вчених, але коли вони зрозуміли, що всі визначили PF4 як ключовий компонент цих переваг, то дослідники одночасно опублікували свої результати.

Наприклад, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, США, вивчали переваги ін'єкцій молодої крові та клото, а вчені з Університету Квінсленда, Австралія, вивчали переваги фізичних вправ для роботи мозку та його омолодження.

Уже відомо, що переливання молодої крові мишам може зробити гризунів молодшими, з більш пружними м'язами і мозком, який краще працює. Американські вчені виявили, що плазма крові сама по собі може імітувати ці переваги і повернути старіння назад. Вони вводили старим мишам плазму молодої крові, яка містить більше PF4, ніж стара кров. У результаті, як показали тести, у мишей став краще працювати мозок. Після цього вчені вводили вводили вводили тромбоцити PF4 і виявили, що вони настільки ж ефективні в зниженні зниженні рівня старіння, як у тілах, так і в мозку мишей.

Також учені виявили, що ін'єкція гормону клото вивільняє PF4 у тілах тварин. Ще 10 років тому вчені з'ясували, що гормон клото допомагає людям залишатися здоровими в міру старіння, а також допомагає мозку працювати краще. Але ще ніколи вчені не могли домогтися того, щоб введений ззовні клото досяг мозку.

Коли вчені вводили клото гризунам, то це справило величезний вплив на мозок. Вчені побачили, що PF4 посилює формування нових нейронних зв'язків для поліпшення пам'яті. Найцікавіше, що пам'ять покращилася і в старих, і в молодих мишей.

Водночас австралійські вчені виявили, що PF4 вивільняється в кровотік після фізичних вправ, і це також покращує роботу мозку. Хоча цей варіант омолодження не потребує ін'єкцій, він може бути кращим для молодих людей як профілактичний захід, вважають учені.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, що потрібно робити чоловікам, щоб захиститися від 9 видів раку. Дослідники вважають, що певні аеробні вправи здатні значно знизити ризик розвитку онкології, але тільки у чоловіків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.