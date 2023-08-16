Пекло для морських котиків. На острові в Сибіру виявили сотні мертвих тіл тварин (фото)

Дослідники розслідують загадкову масову загибель морських левів, тюленів і птахів на острові Тюленів в Охотському морі.

Острів Тюленів розташований в Охотському морі і є важливим місцем розмноження північних морських котиків (Callorhinus ursinus). Однак цього року маленький острів у Сибіру обернувся для тварин місцем масової загибелі, пише Live Science.

Екологічні групи прибули на острів для ліквідації пластикового забруднення і виявили близько 300 тіл мертвих північних морських котиків, сивучів (тюленів) і птахів. Дослідники зазначають, що досі не розуміють, що стало причиною загадкової масової смерті на острові.

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Захисники природи, які прибули на острів, показали фотографії, на яких видно трупи тварин, розкидані по всьому узбережжю. Більшість із них були тюленями, проте також виявлено тіла птахів і морських котиків.

Близько трьох сотень тварин знайдено мертвими на острові Фото: Getty Images

Дослідники зазначають, що причина масової смерті тварин залишається нез'ясованою, проте вчені розглядають одразу кілька напрямків, зокрема:

отрута;

токсини;

вірусні інфекції;

пташиний грип.

Зазначається, що дослідники вже зібрали біологічні зразки мертвих тварин і відправили їх на аналіз. За попередніми даними, вчені сподіваються отримати результати аналізів приблизно через місяць.

Щоб не допустити поширення пташиного грипу, якщо причина все ж таки виявиться в ньому, влада встановила карантинні зони в межах кількох прибережних районів прилеглого острова Сахалін, розташованого за 17 кілометрів від острова Тюленів.

З початку року вчені по всьому світу намагаються зрозуміти, чи проник штам пташиного грипу в популяції морських ссавців. Імовірно, передача вірусу від птаха до тюленя могла відбуватися в таких районах, як Мен і прибережні райони Перу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили дивну соціальну поведінку серед тюленів.