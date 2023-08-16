Вона змінить ринок. В Японії створюють нову ракету і скоро вона вирушить у космос

Японська компанія Interstellar Technologies будує більшу ракету, ніж планувалося раніше.

Компанія Interstellar Technologies з Японії оголосила про те, що створення нової ракети-носія майже завершене і перший запуск у космос відбудеться вже у 2025 році, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно із заявою японської приватної компанії, у 2025 році планується вперше відправити в космос нову ракету-носій Zero Rocket. Наземні випробування із запуском двигунів заплановані на кінець цього року.

Zero Rocket матиме довжину 25 метрів і діаметр 1,7 метра, що трохи більше, ніж у ракети Electron від американської компанії Rocket Lab. Японська ракета зможе піднімати на низьку навколоземну орбіту приблизно 1 тонну корисного навантаження.

За словами представника Interstellar Technologies Кейджі Ацута, японська компанія за допомогою нової ракети зможе задовольнити зростаючий попит на запуски супутників у космос не тільки в самій Японії, а й у масштабах планети.

"Ми вважаємо, що ця ракета-носій змінить ринок", — каже Ацута.

Суборбітальна ракета Momo-F5 від компанії Interstellar Technologies Фото: space.com

Спочатку запуск Zero Rocket планували здійснити ще 2020 року, але тоді ракета могла вивести на орбіту тільки 100 кг корисного навантаження. Компанія переглянула свої плани, виходячи з ринкового попиту, і переключилася на створення важчої версії.

Interstellar Technologies було створено 2005 року, коли в Японії ще не було великих амбіцій з освоєння космосу і лідерство тут утримували США.

Згідно із заявою Interstellar Technologies, компанія є першою приватною структурою в Азії, яка змогла запустити ракету на рідкому паливі в космос. Це сталося кілька років тому. Щоправда це був суборбітальний політ.

Цього року дві китайські компанії змогли відправити в справжній космос ракети, що працюють на гасі і метані. А Zero Rocket використовуватиме рідке біометанове паливо, отримане з гною худоби.

Японська компанія також планує розробити велику ракету-носій під назвою Deca, яка буде запущена у 2030-х роках. Ця ракета має стати багаторазовою,

Фокус уже писав про те, що приватна компанія зі США відправляє посадковий апарат на Місяць на ракеті SpaceX. Компанія Intuitive Machines оголосила про запуск свого місячного модуля вже в листопаді цього року.