Зяюча рана на тілі Землі. Величезна діра в озоновому шарі над Антарктидою відкрилася занадто рано

Учені вважають, що винуватцем може бути найбільший у світі за останнє століття природний вибух, однак наслідки насторожують.

Протягом усього року озонова діра над Антарктидою збільшується і зменшується відповідно до зміни пір року. Наприклад, під час весняного сезону в Південній півкулі, з серпня по жовтень, розміри діри збільшуються, досягаючи максимального розміру в період з середини вересня по середину жовтня, пише IFLScience.

Однак цього року вчені помітили, що діра в озоновому шарі над Антарктидою виявилася незвично великою для цієї пори року. Це викликає у дослідників побоювання, що надалі це може призвести до потепління Південного полюса. Дослідники зі Служби зміни клімату Copernicus, припускають, що причиною може бути водяна пара, яка опинилася в стратосфері Землі після виверження Хунга Тонга — Хунга Хаапай у 2022 році. Зазначимо, що це виверження називають найбільшим природним вибухом на нашій планеті за останні більш ніж 100 років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що приблизно в цю саму пору року у 2021 і 2022 роках озонова діра майже повністю затягнулася і не збільшувалася до кінця серпня. Однак цього року спостереження показують, що вона розверзлася набагато раніше, і, згідно з прогнозами дослідників, розширюватиметься, випереджаючи графік.

Озоновий шар являє собою область стратосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів над поверхнею Землі, де концентрація газоподібного озону вища, ніж в інших частинах атмосфери. Відомо, що цей шар діє як невидимий захисний щит для нашої планети — поглинає більшу частину шкідливих ультрафіолетових променів Сонця.

Ще в 1970-80-х роках учені виявили дірку в озоновому шарі над Південним полюсом, яка спричинила одну з наймасштабніших екологічних проблем останнього часу. Пізніше дослідникам вдалося дізнатися, що озоновий шар зношувався під дією штучних хімічних речовин (холодоагентів і розчинників), які можуть діяти як речовини, що руйнують "захисний щит" Землі, коли досягають стратосфери.

На щастя заборона на використання озоноруйнівних хімікатів виявилася вельми успішною, і тепер озоновий шар перебуває на шляху до відновлення. Однак сезонні коливання розмірів озонової діри існують і донині.

Дослідники попереджають, що незвично великі розміри діри є поганою новиною для Антарктиди, яка і так відчуває стрес через глобальне потепління планети. Оскільки саме озоновий шар захищає Антарктиду від впливу УФ-випромінювання, збільшення розмірів діри може означати, що континент і води навколо нього піддаються більшому нагріванню.

За словами лектора Дослідницького центру зміни клімату Університету Нового Південного Уельсу, доктора Мартіна Джакера, це може призвести до того, що Південний океан нагріється ще більше, розтопить ще більше льоду в Антарктиді, тому що вода поруч із льодом тепліша.

Раніше Фокус писав про те, що протяжність морського льоду Антарктиди вийшла на незвідану територію.