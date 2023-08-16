Гормон щастя. Нове відкриття про дофамін допоможе пояснити появу хвороби Паркінсона

Вчені вважають, що дофамін відіграє важливу роль не тільки в так званій "системі винагороди", а й в інших функціях мозку.

Автори нового дослідження, опублікованого у виданні в журналі Nature Neuroscience, припускають, що нервові клітини, які реагують на цей маленький гормон щастя, можуть бути декількох різновидів, і деякі з них можуть відігравати роль не тільки в так званій "системі винагороди", а й в інших функціях мозку. Система винагороди являє собою структури нервової системи людини, які беруть участь у контролі поведінки за допомогою позитивних реакцій на ті чи інші дії. Вчені виявили три різні підтипи дофамін-реагуючих нейронів у частині мозку, яка називається чорна субстанція, і вона відіграє важливу роль в обробці руху, а також у реакції на "винагороди", пише ScienceAlert.

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Вчені з'ясували, що кожен підтип таких нейронів чітко реагує або на приємні переживання, або на неприємні стимули, або на зміну швидкості, що є першим переконливим свідченням існування дофамінових нейронів, які не просто дають нам відчуття задоволення від дій.

За словами вчених, чорна субстанція є епіцентром появи хвороби Паркінсона. Втрата цією частиною мозку чутливих до дофаміну нейронів пов'язана з характерними симптомами цієї хвороби, такими як повільність і тремор.

Як не дивно, втрата цих нервових клітин не обов'язково призводить до втрати приємних відчуттів після успішно виконаної роботи. Тому було незрозуміло, чи виконують нейрони, які реагують на гормон, більше однієї функції, чи кожна з різних клітин відповідає за свою власну функцію.

За словами вчених, вони виявили підтип, який передає рухові сигнали без будь-якої реакції на винагороду, і вони знаходяться там, де дофамінові нейрони вперше вмирають під час хвороби Паркінсона.

Вчені припускають, що втрата цих дофамінових нейронів, може створювати дисбаланс у мозку, який може бути причиною тремору під час хвороби Паркінсона. Залишившись тільки з нейронами, що керують уповільненням, мозок може змусити м'язи зупинитися.

Автори кажуть, що потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як працює кожен конкретний підтип дофамінових нервових клітин і чому деякі з них більш схильні до пошкодження, ніж інші.

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