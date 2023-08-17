Знайдено новий спосіб очищення води: допомогла "розумна іржа з волоссям"

Дослідники розробили новий ефективний метод вилучення естрогену з води — потрібен лише оксид заліза.

Естроген є забруднювачем і може завдати шкоди водним рослинам і тваринам, якщо потрапить у водні шляхи через людські та сільськогосподарські відходи. Однак тепер дослідники впевнені, що їм вдалося знайти новий ефективний спосіб видалення гормону з води — знадобиться лише "розумна іржа", пише New Atlas.

Над дослідженням працювали вчені з німецького університету Ерлангена-Нюрнберга. За словами співавтора дослідження, аспіранта Лукаса Мюллера, команда використовувала розумну іржу, яка являє собою сферичні наночастинки оксиду заліза, покриті молекулами фосфонової кислоти. По суті, ці молекули виступають з поверхні сфер і діють як волоски, зв'язуючи різні сполуки з кінчиками. Таким чином можна змусити іржу поглинати різні види забруднювальних речовин, що містяться у воді.

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Зазначимо, що самі частинки оксиду заліза є суперпарамагнітними. Простими словами, притягуються до магнітів, але не одна до одної, що запобігає їхньому злипанню. Тому їх можна змішати із забрудненою водою, а потім видалити з неї, просто обертаючи магніт через рідину.

Коли частинки розумної іржі витягуються з води, вони забирають із собою і забруднювальні речовини. Ба більше, вчені вважають, що забруднювачі пізніше можна витягти зі сфер і утилізувати, а розумну іржу використовувати повторно для очищення води.

У попередніх лабораторних тестах учені вже використовували розумну іржу для видалення сирої нафти, частинок мікропластику та гербіциду гліфосату. У новому ж дослідженні вони використовували ту саму технологію, але вже для очищення води від природного і синтетичного естрогену.

Під час дослідження вони покрили розумні частинки іржі двома типами молекул: один має особливо довгі "волоски", а інший заряджений позитивно. Завдяки тому, що молекули естрогену складаються з великого стероїдного тіла з невеликим негативним зарядом, безліч кишень, утворених молекулами на поверхні сфер, можуть утримувати забруднювач.

Науковці провели низку лабораторних тестів і з'ясували, що розумна іржа справді ефективно видаляє гормон із води. Надалі дослідники планують перевірити, наскільки ефективна ця технологія в реальних умовах і скільки разів повторно можна використовувати розумні частинки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують очищати воду за допомогою хижих бактерій.