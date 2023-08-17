Подовжують очі. Учені розповіли, як екрани телефонів і комп'ютерів псують наш зір

Час, проведений перед монітором, впливає на м'язи й форму очей людини, а також збільшує ризик розвитку захворювань у майбутньому.

Сьогодні наші очі часто прикуті до екранів комп'ютерів, телефонів і телевізорів, які світяться, більшу частину дня — чи то робота, чи то навчання, чи то відпочинок. Однак після кількох годин екранного часу можна помітити біль навколо очей, а з часом наш зір починає погіршуватися, пише Live Science.

Але як надмірний екранний час насправді шкодить нашим очам? За словами зареєстрованого окуліста і доцента Університету Бредфорда у Великій Британії Німа Горбані Моджаррада, від початку ми народжуємося "далекозорими". Простими словами, як правило, немовлята чіткіше бачать віддалені об'єкти. У міру того як ми ростемо, наші очі реагують на візуальне середовище і генетичні сигнали, щоб досягти ідеального зору.

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Однак у людей із короткозорістю, або міопією, очі не можуть зупинити цей процес адаптації, внаслідок чого вони "продовжують рости в довжину", дедалі більше збільшуючи відстань між кришталиком і світлочутливою стінкою в задній частині ока. Коли ми довгий час проводимо за екраном, це стає чинником, здатним викликати цю шкідливу зміну.

По суті, коли ми фокусуємося на об'єкті в безпосередній близькості, циліарні м'язи ока, які регулюють форму кришталика, скорочуються — це надає кришталику більш сферичної форми. Учені вважають, що надмірне використання цих м'язів може призвести до їхнього потовщення, а це послаблює здатність ока розслабляти кришталик назад у сплющену форму.

Моджаррад зазначає, що це зі свого боку спричинить подовження очного яблука, що спричинить незворотні зміни в його структурі та здатності фокусувати світло на сітківці. Під час погляду на віддалені об'єкти "витягнутими очима" точка фокусування людини опиняється "перед" сітківкою, внаслідок чого об'єкти здаються розмитими

Дослідники зазначають, що коли ми використовуємо різноманітні гаджети, їхні екрани, як правило, перебувають у безпосередній близькості від нашого обличчя. Тож, як вважають науковці, надмірний екранний час може сприяти розвитку короткозорості.

Водночас учені зазначають, що використання екранів може виявитися ще більш згубним для дитячого зору, оскільки їхні очі просто ще повністю не розвинулися. Раніше вчені провели метааналіз понад 3 000 досліджень, який виявив значний зв'язок між часом, проведеним за екраном, і короткозорістю у молодих людей.

За словами Горбані Моджаррад, існує ціла низка факторів, які також можуть вплинути на ризик розвитку короткозорості, зокрема:

брак часу на відкритому повітрі;

часта робота з великими планами;

генетика людини.

Більш раннє дослідження також показало, що проблема короткозорості може посилитися в найближчі роки. Є ймовірність, що вже до середини століття половина населення світу страждатиме на короткозорість, а цей стан стане основною причиною незворотної сліпоти у світі.

Щоб запобігти розвитку короткозорості, Горбані Моджаррад радить обмежити час перебування біля моніторів, а також кількість роботи з великими планами. Водночас час перебування на відкритому повітрі варто збільшити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати зір тим, хто не міг бачити з самого дитинства.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.