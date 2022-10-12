Сліпі прозріють. Вчені навчилися повертати зір тим, хто не міг бачити з самого дитинства

Вчені вражені результатами нового лікування, що повертає зір.

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Людський мозок досі здатний дивувати вчених своїми здібностями адаптуватися та перебудовуватись. У новому дослідженні вчені виявили спосіб відновлювати зір при формі вродженої сліпоти. Поки що досліди були проведені лише на мишах, але результати дослідження обнадіюють, пише Science Alert.

Група нейробіологів з Каліфорнійського університету в Ірвін провела дослідження на мишах, які моделювали рідкісне спадкове людське захворювання сітківки ока, відоме як вроджений амавроз Лебера (LCA). Ця хвороба викликає сліпоту чи серйозні порушення зору від народження. Вважається, що воно викликане мутацією в будь-якому з десятків генів, пов'язаних із сітківкою та її світлочутливістю.

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Вчені з LCA кілька десятиліть вивчали різні методики лікування пошкоджених фоторецепторів сітківки. Деякі методи лікування включали імплантати цієї частини ока, інші — втручання та редагування генів, треті передбачали медикаментозне лікування.

Всі ці методи показували покращення зору з різним ступенем успіху. Однак найбільш перспективним лікуванням на сьогодні нейробіологи з LCA вважають синтетичні сполуки, націлені на сітківку. Особливо для тих, хто страждає від мутацій, що зачіпають фоторецептори паличок (задня частина ока, що сприймають тьмяне світло).

У процесі дослідження вчені розробили спеціалізовані нейтрони, які за допомогою біохімічних реакцій перетворюють сенсорне світло на електричні сигнали, які можуть "зчитуватися" рештою мозку.

У ранніх дослідженнях нейробіологи дійшли висновку, що введення цих синтетичних ретиноїдів у око може частково компенсувати втрату зору. Проте вчені не знали, як подібне лікування може бути застосоване до дорослих.

Раніше вважалося, що зорова система мозку формується та зміцнюється у певний період розвитку. Тобто якщо очі не тренуються в дитинстві, то зорові мережі вже ніколи не зможуть правильно "підключитися" до зору. Проте нове дослідження показує, що це зовсім так.

У своєму дослідженні вчені вводили синтетичний ретиноїд дорослим мишам із уродженим ушкодженням сітківки протягом тижня. Результати показали, що лікування було успішним і частково відновило світлочутливість тварин протягом наступних 27 днів.

Згідно з результатами дослідження, вже через 9 днів після введення синтетичного ретиноїду зоровий нерв активував набагато більше нейронів зорової кори. Простими словами, дослідження показує, що центральний шлях, яким інформація від ока передається до зорової кори, може бути успішно, нехай і частково, відновлений при такому лікуванні навіть у дорослих особин.

За словами нейробіолога Суніла Ганді, вони з колегами були приємно вражені тим, як лікування по суті врятувало мозкові клітини, пов'язані із зором. Поки що дослідження були проведені лише на мишах, проте отримані результати змусили нейробіологів припустити, що подібний ефект можливий і для зорової системи людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили імплант зі свинячої шкіри, який повертає зір сліпим.